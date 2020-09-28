Партия «Республика» была создана в 2007 году. 5 июня 2010 года на внеочередном заседании политобъединения лидером избрали бизнесмена Омурбека Бабанова. Осенью того же года «Республика» прошла в парламент, получив 23 мандата.
Тогда от имени партии впервые получили депутатские мандаты и дебютировали в политике известные сейчас деятели. Среди них вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков, нынешний лидер партии «Кыргызстан», почти два года возглавлявший фракцию «Республика», Канат Исаев, лидер «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров, экс-депутат и член ЦИК Тынчтык Шайназаров, а также действующий депутат от «Бир Бола» Исхак Пирматов.
Кроме них в V созыве «Республику» представляли кандидат от «Бир Бола» Алтынбек Сулайманов и лидер партии «Онугуу — Прогресс» Бакыт Торобаев.
Для участия в парламентских выборах 2015 года партия решила объединиться с политобъединением «Ата-Журт». Так 20 октября 2014 года была создана новая партия «Республика—Ата-Журт», сопредседателями которой стали Бабанов и Камчибек Ташиев.
30 июля 2015 года к политобъединению присоединилась партия «За реформы». На выборах в октябре того же года кандидаты от «Республика—Ата-Журт» получили 28 мандатов. Истратив на предвыборную кампанию больше всего денег — 130 млн сомов, политобъединение заняло второе место среди партий по количеству мандатов. Однако Камчыбек Ташиев не попал в парламент, потому что его сняли с предвыборной гонки за избиение представителя партии «Онугуу-Прогресс».
Союз «Республика—Ата-Журт» распался через год после создания, а Камчибек Ташиев решил участвовать в предвыборной гонке со своей новой партией «Мекенчил». Сам Бабанов не идет на выборы, потому что вынужден был уйти из политики из-за давления бывшего президента Алмазбека Атамбаева и действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова.
Поэтому сейчас партией управляет Мирлан Жээнчороев, который возглавил ее в декабре 2019 года. Сначала он требовал отменить парламентские выборы из-за тяжелой эпидситуации в Кыргызстане, но позже все же провел съезд партии.
Партия «Республика» идет на выборы под номером 14 и лозунгом «Путь вперед!».
Лидеры партии
За все время существования «Республику» возглавляли всего два лидера — Омурбек Бабанов и Мирлан Жээнчороев.
До прихода в политику Бабанов руководил крупными промышленными предприятиями. В 2005 году он был избран депутатом Жогорку Кенеша от родного Кара-Бууринского района Таласской области. После этого он еще дважды проходил в парламент в 2010 и 2015 годах.
Бабанова два раза назначали первым вице-премьер-министром страны, а в декабре 2011 года он возглавил правительство на восемь месяцев.
В 2017 году лидер «Республики» Омурбек Бабанов выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Он был главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова, которого поддерживал во время всей предвыборной кампании глава страны Алмазбек Атамбаев.
На президентских выборах Бабанов также использовал предвыборную программу «Путь вперед!». Она состояла из пяти шагов в виде исторических указов президента. Бабанов обещал, что при нем Кыргызстан в течение шести лет войдет в десятку быстро развивающихся стран — к 2023 году кыргызстанцы должны были стать богаче в два раза.
Также политик хотел через судебную реформу искоренить коррупцию в таможне. Журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP выяснили, что именно через таможню выводились деньги из Кыргызстана. К этому мог быть причастен экс-зампред Таможенной службы Раимбек Матраимов.
Различные исследования показывали, что Бабанов был фаворитом населения в предвыборной гонке: в его поддержку подписались 107 тысяч избирателей, его гуглили больше других кандидатов в президенты и назвали вторым лучшим премьер-министром страны. Бабанова поддержали даже его соперники на пост президента — Адахан Мадумаров и Бакыт Торобаев. Последний даже снял свою кандидатуру в пользу соратника.
Но на выборах победил провластный кандидат Сооронбай Жээнбеков. После этого Бабанов заявил об уходе из политики и уехал из Кыргызстана. Позже в нескольких интервью различным изданиям он рассказывал, что его вынудили уехать из страны Атамбаев и Жээнбеков, угрожая его семье. Во время предвыборной гонки на Бабанова было заведено два уголовных дела, которые, по словам политика, должны были прекратить, если он уедет из Кыргызстана. Однако уголовные дела до сих пор расследуются.
Бабанов с 2017 года жил в Москве и вернулся в страну только через два года. Он сохранил обещание и пока в политику не вернулся. Однако за неделю до парламентских выборов Бабанов появился на публичном открытии «Аллеи славы» возле торгового центра Asia Mall. На следующий день на официальной странице «Республики» в фейсбуке появилась фотография Бабанова с Русланом Казакбаевым на фоне баннера партии с надписью «Добро пожаловать, Омурбек Токтогулович».
Мирлан Жээнчороев — земляк Бабанова с военным юробразованием. Он два года был помощником Бабанова, когда тот был депутатом пятого созыва парламента. А в следующий созыв он уже был избран нардепом от «Республики—Ата-Журт».
Жээнчороев сменил Бабанова на позиции лидера «Республики» на внеочередном заседании партии 20 декабря 2019 года.
Программа партии
В основном, в предвыборной программе «Республики» представлены меры по поддержке бизнеса, сокращению госаппарата и соцобеспечения. Подробнее с ней вы можете ознакомиться здесь. Мы перечислили самые примечательные обещания партии.
Поддержка бизнеса:
Агрокредитование под 5% годовых. Партия планирует из средств, сэкономленных после упразднения неэффективных госорганов, увеличить субсидии на сельхозкредиты. Партия ставит себе в заслугу то, что сейчас кредиты для сельского хозяйства выдаются под 7%. Политобъединение выдвигало такое обещание еще 10 лет назад.
«Сейчас ежегодно из бюджета субсидируют сельхоз кредиты на общую сумму 1.7 млрд сомов. Мы увеличим эту сумму в два раза. Экономия будет за счет сэкономленных средств на содержание неэффективных госорганов и чиновников!» — говорится в программе партии.
Вместо пяти видов налога «Республика» предлагает ввести лишь 3% единый налог на все виды бизнеса, кроме горнорудной отрасли. В партии считают, что таким образом смогут вывести бизнес из тени. По данным минфина, сейчас уровень теневой экономики составляет 24% от ВВП.
Партия хочет уменьшить соцотчисления из зарплат почти в четыре раза — до 10%. Также у них есть идея о создании мобильного приложения со всеми госуслугами для регистрации бизнеса за 20 минут.
Соцобеспечение:
- Уменьшить ставку по ипотечной программе правительства до 6%. Этого она добьется после ликвидации Госипотечной компании и изменения политики.
- Партия хочет предоставить медикам и учителям возможность оформлять ипотеку без первоначального взноса.
- Дать возможность пенсионерам обналичить все накопленные за трудовые годы деньги.
Оптимизация госструктур:
- Ликвидация всех госпредприятий;
- Оставить 75 депутатов вместо 120;
- Возможность уволить нардепа, собрав 10 тысяч подписей, в том числе и за систематические прогулы.
- 7 министерств вместо 16 — министр назначается по конкурсу, отчет раз в 100 дней.
- Упразднение ГКНБ и Антикоррупционной службы при нем — вместо них Служба разведки.
- Сокращение органов по расследованиям — вместо них Нацбюро расследований.
- Функции прокуратуры передать минюсту.
- Повышение зарплат милиционерам, чтобы была провести реформы в милиции, как это было сделано в Грузии.
- Открытый доступ к отбору судей и судебным заседаниям, перевод споров бизнеса в третейские суды.
- Министры финансов и внутренних дел, половина комитетов парламента должны быть представлены оппозицией.
- Запрет госорганам владеть СМИ.
- Черный список — осужденные по ОПГ или коррупции не смогут работать на госслужбе.
Как партия выполняла обещания?
На официальной странице «Республики» на фейсбуке указано, что за время работы пятого созыва парламента в альянсе с «Ата-Журтом» партия выполнила большинство из своих предвыборных обещаний.
По данным исследования международного центра Интербилим от 2017 года, депутаты «Республики—Ата-Журта» исполнили 65% своих предвыборных обещаний за первый год работы.
Однако издание Politmer посчитало, что за весь шестой созыв «РАЖ» выполнил лишь 36% обещаний. С подробной разбивкой предыдущей программы и результатов работы законодателей вы можете ознакомиться здесь.
Выполненные обещания:
- таксистам не запретили работать на праворульных авто;
- фермеры получили кредиты под 7% годовых;
- на автодорогах в рамках проекта «Безопасный город» появились видеокамеры;
- реализован проект льготного ипотечного кредитования;
- создан институт детского омбудсмена — им является заместитель омбудсмена;
- введен в действие закон об упрощении предоставления госуслуг;
- члены фракции «РАЖ» отказались от депутатских привилегий и неприкосновенности;
- разработан закон о привлечении инвестиций в сельскую местность.
Невыполненные обещания:
- введение двухпалатного парламента: нижняя законодательная палата из 65 депутатов и верхняя — собрание народных представителей из 484 депутатов местных кенешей;
- ликвидация прокуратуры;
- открыть ЦОН в каждом айыл-окмоту;
- принять закон о строительстве ж\д «Шелковый путь XXI века»;
- запустить в Чон-Алае угольную шахту;
- вернуть 51% акций «Кумтора»;
- ввести смертную казнь в отношении педофилов;
- камеры в каждом подъезде;
- убрать все посты ДПС;
- отменить визовый режим с сотней стран;
- сократить в два раза число госучреждений.
Каких взглядов придерживается «Республика»?
При основании «Республика» называла себя центристской партией — у нее была промежуточная позиция между реформистскими движениями — левыми — и консервативными — правыми.
После заключения союза с «Ата-Журт» на предыдущих парламентских выборах, политобъединение взяло более левый курс — они нацелились развить либерализм через реформы в госаппарате.
Сейчас же после вспышки COVID-19 у республиканцев реформаторский настрой — они хотят проложить путь к «кардинальным изменениям» и реабилитации страны.
Скандалы, связанные с партией
Перед этими выборами громких скандалов с «Республикой» и ее лидером Жээнчороевым не связывали. Единственное, что ему пришлось исправлять свою же инициативу от 2017 года о повышении избирательного порога на парламентских выборах до 9%. Перед этими выборами он предложил понизить порог до 5%. В целом в парламенте царили такие настроения, что порог в 9% никому преодолеть не удастся из-за разлада почти во всех партиях, поэтому они снизили его до 7%.
Также 22 ноября 2019 года Жээнчороев обратился к генпрокурору дать юридическую оценку совместному расследованию «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о незаконном вывозе из Кыргызстана $700 млн. А в мае 2020 года выступил против поправок в статью об экономической контрабанде. Из нее хотели убрать пункт про контрабанду должностным лицом с использованием своего служебного положения.
Предвыборная агитация 2020 года для «Республики» проходила довольно спокойно, пока ее агитатор не рассказал о нападении. Он утверждал, что агитатор от «Мекеним Кыргызстан» избил его, а до этого заставлял жителей Нарынской области перерегистрироваться по форме №2. Среди тех, с кого требовали регистрацию, якобы были и другие агитаторы «Республики». «Мекеним Кыргызстан» заявил, что это неправда.
Несколько достаточно громких скандалов связаны с самим Бабановым. Еще на теледебатах во время президентских выборов Жээнбеков сказал своему главному конкуренту — Бабанову — что при победе «начнет борьбу с коррупцией с него». И назвал его цыпленком.
В итоге Бабанов проиграл Жээнбекову с результатом 33% голосов против 54%.
Генпрокуратура 4 ноября завела уголовное дело в отношении лидера партии «Республика» за «публичный призыв к межнациональной вражде» во время выступления в микрорайоне Он-Адыр города Ош. Бабанов назвал дело надуманным и политическим, и уехал из страны, пообещав уйти из политики.
После его возвращения в августе 2019 года Бабанова начали допрашивать в качестве свидетеля по 8 уголовным делам: четыре из них расследует финпол, четыре — ГКНБ.
Кандидаты партии
Список кандидатов от «Республики» возглавляет ее лидер — Мирлан Жээнчороев.
После него идет бывший полпред правительства в Иссык-Кульской и Ошской областях Узарбек Жылкыбаев. До этого он был депутатом парламента и начальником санатория «Кыргызское Взморье».
Третьим в списке указан бывший член ЦИК, который ушел из комиссии для участия в выборах — Назарали Арипов. Он уже избирался от «Республики» во время пятого созыва парламента. До этого он возглавлял управление ФОМС по городу Ош.
На четвертой позиции — бывшая вице-премьерка Алтынай Омурбекова. Она уже дважды представляла «Республику» в парламенте. Также она была юристкой и руководительницей в муниципалитете Бишкека. Ее уволили с поста вице-премьера после критики президента Сооронбая Жээнбекова в адрес Республиканского штаба из-за недостаточной борьбы с коронавирусом.
Пятерку кандидатов закрывает экс-депутат и бывший глава строительной компании ReGom — Алтынбек Жунус уулу. Он перешел в «Республику» из «Онугуу — Прогресса» незадолго до выборов.
Дальше идет по списку земляк Жээнчороева и дважды нардеп от «Республики» Кенжебек Бокоев. До законотворчества он пять лет возглавлял родной Аманбаевский айыл окмоту и фермерскую ассоциацию Таласской области.
Седьмым идет бывший полпред правительства в Чуйской области, который отказался отвечать на вопрос журналистки, потому что ему не понравилось ее лицо — Туйгунаалы Абдраимов. На фоне этого скандала его сняли с должности полпреда.
Хирург по образованию за свою политкарьеру успел поработать и депутатом Собрания народных представителей в конце 20 века, и главой ФОМС, и председателем ЦИК, и министром здравоохранения, и послом Кыргызстана в Южной Корее и Вьетнаме одновременно.
Еще один выходец из Кара-Бууринского района Таласской области и ближайший соратник Бабанова — Руслан Казакбаев — находится на 11 строчке списка кандидатов «Республики». Это он возглавил фракцию «РАЖ» в парламенте, когда Бабанов отказался от поста лидера. Казакбаев с 1995 года работал в МИД, а в бытность Бабанова премьер-министром даже возглавлял ведомство.
Через одну позицию от Казакбаева находится дважды депутат от «Республики» Максат Сабиров. Он год возглавлял фракцию в парламенте пятого созыва.
Бывший губернатор Ошской области и пять дней исполнявший обязанности премьер-министра Аалы Карашев занимает 15 строчку в списке партии. До того, как стать депутатом в 2017 году он работал в администрации президента и возглавлял госкадровую службу.