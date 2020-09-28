Омурбек Бабанов и Руслан Казакбаев.

Партия «Республика» была создана в 2007 году. 5 июня 2010 года на внеочередном заседании политобъединения лидером избрали бизнесмена Омурбека Бабанова. Осенью того же года «Республика» прошла в парламент, получив 23 мандата.

Тогда от имени партии впервые получили депутатские мандаты и дебютировали в политике известные сейчас деятели. Среди них вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков, нынешний лидер партии «Кыргызстан», почти два года возглавлявший фракцию «Республика», Канат Исаев, лидер «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров, экс-депутат и член ЦИК Тынчтык Шайназаров, а также действующий депутат от «Бир Бола» Исхак Пирматов.

Кроме них в V созыве «Республику» представляли кандидат от «Бир Бола» Алтынбек Сулайманов и лидер партии «Онугуу — Прогресс» Бакыт Торобаев.

Для участия в парламентских выборах 2015 года партия решила объединиться с политобъединением «Ата-Журт». Так 20 октября 2014 года была создана новая партия «Республика—Ата-Журт», сопредседателями которой стали Бабанов и Камчибек Ташиев.