Замглавы минздрава Нурболот Усенбаев на брифинге 28 сентября отвечая на вопросы заявил, что уменьшение заражения COVID-19 среди граждан никак не связано с выборами в парламент.

«Система здравоохранения не связана с выборами, этот вопрос не правильный, койки работают, этот процесс отслеживается, никаким образом с выборами это не связано. […] Был подъем в июне, потом пошел спад — это естественный процесс, сейчас наблюдается некоторый рост числа случаев за последнюю неделю и это никак не связано с выборным процессом», — пояснил Усенбаев.

В июне-июле этого года по всей стране зарегистрировали резкий рост заболеваемости коронавирусом среди кыргызстанцев — это произошло после снятия режима чрезвычайного положения.

Тогда в больших городах страны ввели ряд ограничений связанные с работой кафе ресторанов, общественного транспорта и транспорта между областями.

При этом премьер-министр Кубатбек Боронов говорил, что введение повторных жестких мер это последняя мера, которую будет использовать правительство.

По данным Республиканского штаба, на 28 сентября в стране выявили всего 46 355 случаев заражения коронавирусом. Из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 42 619 пациентов. Скончались от осложнений вызванных COVID-19 1 064 пациента.

За последние три недели, по данным минздрава, скончался один человек от осложнений вызванных коронавирусом — в Ошской области.