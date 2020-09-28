Республиканский штаб сообщил, что с 28 сентября в Баткенской области вводят ряд ограничений из-за обострения эпидемиологической ситуации в области.

«Поручено усилить контроль за соблюдением санитарных правил политическими партиями, масочного режима, социальной дистанции при проведении агитации, в случае выявления нарушения, принять меры», — сообщили в штабе.

По решению полномочного представительства в области вводят следующие ограничения:

Временно прекращено движение транспорта между районами и областями, также городской общественный транспорт.

Приостановлена работа скотских рынков;

В мечетях временно прекращено чтение пятничных молитв, рекомендуется ежедневные и пятничные молитвы читать дома;

Введен жесткий контроль соблюдения масочного режима.

Кроме этого, для граждан Узбекистана и Таджикистана, пересекающих госграницу в Баткенской области, необходимо наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом, который они получили за три дня до прохождения через КПП.

После снятия ограничений по стране, Баткенская область единственная, где власти решили ввести повторные меры, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

По данным Республиканского штаба, на 28 сентября в Баткенской области за время пандемии выявили 2 956 случаев заражения COVID-19.

За последние три недели скончался один пациент в Ошской области от осложнений вызванных коронавирусом.

Всего в стране выявили 46 355 случаев заражения коронавирусом. Из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 42 619 пациентов. Скончались от осложнений вызванных коронавирусом 1 064 пациента.