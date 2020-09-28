Заместитель главы минздрава Нурболот Усенбаев 28 сентября пообещал, что во время второй волны коронавируса не повторится сложная ситуация, которая случилась летом во время пика заражений.

«Я бы не сказал, что летом наша работа была парализована. Мы работали как могли. Все организационные моменты, тот опыт, который мы набрали за летний период, учтены. На сегодня приняты организационные меры, все планы приведены в соответствие. Я не думаю, что такая ситуация будет наблюдаться», — заявил Усенбаев.

По его словам, в медучреждениях был усилен контроль за медперсоналом. За время пандемии коронавируса в Кыргызстане уволили восемь руководителей медицинских учреждений. Усенбаев также добавил, что еще восемь руководителей получили строгие выговоры. Их наказали за недостатки в работе и плохую организацию работы в медицинских учреждениях.

«В отношении главврачей и медиков, которые резервировали койки для знакомых, то тут вопрос такой, что официально этого не зарегистрировано. Я не думаю, что вопрос так остро стоит. Я не думаю, что такие ситуации будут в будущем, потому что контроль за этим очень жесткий. […] Идут замечания, выявляются недостатки, и приходится применять административные меры. Кадровые перестановки в период эпидемии стали неизбежным процессом», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

В июне-июле в Кыргызстане был зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонии. Тогда система здравоохранения не справлялась с наплывом новых пациентов. Из-за чего власти страны развернули дневные и ночные стационары, где принимали пациентов с легкой формой коронавируса.

Справится с большим количество заболевших помогли и волонтеры, работавшие в стационарах, которые также доставляли лекарства и кислородные концентраторы людям домой.

Наибольшее количество летальных исходов зафиксировали в июне и июле, тогда же власти страны объединили статистику по количеству зараженных коронавирусом и внебольничной пневмонией.

За последние три недели в Кыргызстане вновь наблюдается рост новых случаев заражений коронавирусом.

По данным Республиканского штаба, на 28 сентября в стране выявили всего 46 355 случаев заражения коронавирусом. Выписали из больниц и стационаров 42 619 пациентов. Умерли за время пандемии 1 064 пациента.