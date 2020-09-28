Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 104 кыргызстанцев. Умер один пациент.

Бишкек — 19;

Ош — 8;

Чуйская область — 6;

Ошская область — 18;

Таласская область — 1;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 3;

Джалал-Абадская область — 10;

Баткенская область — 37.

За все время пандемии в республике выявили 46 355 случаев заражения коронавирусом.

В штабе также сообщили, что за сутки выявлен один летальный исход среди пациентов с COVID-19 в Ошской области. Всего за время пандемии умерли 1 064 пациента с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 166 пациентов.

Бишкек — 38;

Ош — 24;

Чуйская область — 21;

Ошская область — 43;

Таласская область — 4;

Нарынская область — 5;

Баткенская область — 31.

Всего за время пандемии выписали 42 619 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили два случаев заражения COVID-19 — по одному в Оше и Иссык-Кульской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 25 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 241 медиков, из которых всего выздоровели 2 976 медработников.