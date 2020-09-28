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Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 104 кыргызстанцев. Умер один пациент.

  • Бишкек — 19;
  • Ош — 8;
  • Чуйская область — 6;
  • Ошская область — 18;
  • Таласская область — 1;
  • Нарынская область — 2;
  • Иссык-Кульская область — 3;
  • Джалал-Абадская область — 10;
  • Баткенская область — 37.

За все время пандемии в республике выявили 46 355 случаев заражения коронавирусом.

В штабе также сообщили, что за сутки выявлен один летальный исход среди пациентов с COVID-19 в Ошской области. Всего за время пандемии умерли 1 064 пациента с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 166 пациентов.

  • Бишкек — 38;
  • Ош — 24;
  • Чуйская область — 21;
  • Ошская область — 43;
  • Таласская область — 4;
  • Нарынская область — 5;
  • Баткенская область — 31.

Всего за время пандемии выписали 42 619 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили два случаев заражения COVID-19 — по одному в Оше и Иссык-Кульской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 25 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 241 медиков, из которых всего выздоровели 2 976 медработников.

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