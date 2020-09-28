Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 104 кыргызстанцев. Умер один пациент.
- Бишкек — 19;
- Ош — 8;
- Чуйская область — 6;
- Ошская область — 18;
- Таласская область — 1;
- Нарынская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 3;
- Джалал-Абадская область — 10;
- Баткенская область — 37.
За все время пандемии в республике выявили 46 355 случаев заражения коронавирусом.
В штабе также сообщили, что за сутки выявлен один летальный исход среди пациентов с COVID-19 в Ошской области. Всего за время пандемии умерли 1 064 пациента с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 166 пациентов.
- Бишкек — 38;
- Ош — 24;
- Чуйская область — 21;
- Ошская область — 43;
- Таласская область — 4;
- Нарынская область — 5;
- Баткенская область — 31.
Всего за время пандемии выписали 42 619 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили два случаев заражения COVID-19 — по одному в Оше и Иссык-Кульской области.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 25 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 241 медиков, из которых всего выздоровели 2 976 медработников.