Премьер-министр Кубатбек Боронов поручил минздраву срочно оказать помощь заместителю главврача медцентра «Барын» в Ноокатском районе Ошской области Мукарам Ураимовой. Врач на протяжении шести месяцев находится в коме.

Ураимова в начале пандемии COVID-19 одной из первых пошла работать в обсервацию.

«Мукарам Ураимова с первых дней регистрации больных с COVID-19 в Ноокатском районе работала в “красной зоне” и лечила пациентов, где сама заразилась вирусом», — сообщил минздрав.

Впоследствии было установлено, что ее легкие поражены на 80%. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое, она подключена к аппарату искусственного дыхания.

Боронов поручил минздраву выяснить обстоятельство случившегося и доставить Ураимову для лечения в Бишкек санавиацией. Глава кабмина заявил, что Ураимовой должны выплатить компенсацию в 200 сомов за заражение коронавирусом.

В пресс-службе минздрава сообщили, что врач получала лечение в двух больницах — сейчас она реагирует на внешние раздражители, у нее уменьшилась атрофия мышц и нормализовался цикл сна. «По поручению премьер-министра ведется работа по транспортировке Ураимовой в Национальный госпиталь в Бишкеке для прохождения дальнейшего лечения. Ей осуществлена компенсационная выплата в размере 200 тысяч сомов», — сообщили в минздраве.

По данным минздрава, на 29 сентября коронавирусом заразились 3 243 медработника, при этом выздоровели 2 992 человека. Минздрав признал умершими от последствий коронавирусом 83 медработника.

Власти выплатили компенсации в 200 тысяч сомо 144 медикам, выплаты в миллион сомов получила 21 семья погибших медработников.

Фото на главной «Турмуш».