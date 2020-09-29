Премьер-министр Кубатбек Боронов 29 сентября на заседании Республиканского штаба сделал выговоры министру здравоохранения Сабиржану Абдикаримову и статс-секретарю минздрава Калысбеку Шадыханову за «ненадлежащий контроль и недостаточную работу по вопросам госзакупок».

В ходе заседания обсуждались вопросы о запасах лекарств, СИЗов и закупке медицинского оборудования.

Кроме того, глава правительства заявил, что обеспокоен ростом заболеваемости COVID-19 среди населения. По его словам, сейчас усиливаются меры санитарно-эпидемиологической безопасности в общественных местах – транспорте, точках общественного питания и торговых площадках.

«Последние несколько дней наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Растет уровень заболеваемости, число лиц, находящихся в тяжелом состоянии. Как я поручал ранее, к каждому пациенту необходим особый подход в лечении. Необходимо повысить все меры безопасности, проводить проверки по соблюдению санитарных норм в общественных местах, транспорте, рынках, торговых центрах, ресторанах. Масочный режим должен строго соблюдаться», – сказал премьер-министр.

Кубатбек Боронов также раскритиковал работу местных органов власти за «слабый, неэффективный и недостаточный контроль» по соблюдению введенных мер и запретов.

«Я хочу подчеркнуть вашу большую ответственность за эпидемиологическую ситуацию на местах. Необходимо принять все меры безопасности и усилить контроль. Помните, что несете ответственность, в случае возникновения вспышки заболевания», – сказал он.

В Кыргызстане последнюю неделю наблюдается рост новых случаев заражения коронавирусом. По данным штаба, каждые сутки в стране регистрируют более 100 случаев заражения.

По данным штаба на 29 сентября, всего в Кыргызстане выявили 46 522 случая заражения коронавирусом. Из стационаров и больницы с выздоровлением за все время выписали 42 762 пациентов.

Всего за время пандемии от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 1064 человека.