Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки выявили 167 новых случаев заражения COVID-19:
- Бишкек — 9;
- Ош — 5;
- Чуйская область — 15;
- Ошская область — 38;
- Таласская область — 1;
- Нарынская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 11;
- Джалал-Абадская область — 31;
- Баткенская область — 55.
За все время пандемии в республике выявили 46 522 случая заражения коронавирусом.
По данным штаба, за прошедшие сутки не было летальных исходов среди пациентов с короновирусом. Всего за время пандемии умерли 1 064 пациента с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 142 пациента.
- Бишкек — 26;
- Ош — 19;
- Чуйская область — 7;
- Ошская область — 26;
- Таласская область — 10;
- Нарынская область — 3;
- Иссык-Кульская область — 14;
- Джалал-Абадская область — 17;
- Баткенская область — 20.
Всего за время пандемии выписали 42 762 пациента из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили два случаев заражения COVID-19 — по одному в Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 16 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 243 медика, из которых всего выздоровели 2 992 медработника.