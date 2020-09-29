Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки выявили 167 новых случаев заражения COVID-19:

Бишкек — 9;

Ош — 5;

Чуйская область — 15;

Ошская область — 38;

Таласская область — 1;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 11;

Джалал-Абадская область — 31;

Баткенская область — 55.

За все время пандемии в республике выявили 46 522 случая заражения коронавирусом.

По данным штаба, за прошедшие сутки не было летальных исходов среди пациентов с короновирусом. Всего за время пандемии умерли 1 064 пациента с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 142 пациента.

Бишкек — 26;

Ош — 19;

Чуйская область — 7;

Ошская область — 26;

Таласская область — 10;

Нарынская область — 3;

Иссык-Кульская область — 14;

Джалал-Абадская область — 17;

Баткенская область — 20.

Всего за время пандемии выписали 42 762 пациента из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили два случаев заражения COVID-19 — по одному в Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 16 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 243 медика, из которых всего выздоровели 2 992 медработника.