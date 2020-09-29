Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщила о задержании сотрудника пограничной заставы «Кулунду» за дачу взятки в 40 тысяч сомов.

Задержанным оказался 28-летний капитан заставы. По версии следствия, задержанный предлагал деньги сотруднику ГКНБ.

«Пограничник предлагал деньги за непринятие мер в отношении военнослужащих пограничной заставы при пропуске через неофициальные посты контрабандных грузов из соседних республик», — сообщили в ГКНБ.

По этому факту прокуратура Баткенской области возбудила дело по статье «Коррупция». Следствие по делу продолжается.

В Кыргызстане таможенные пункты не раз использовали для контрабанды. Ранее «Клооп», «Азаттык» и OCCRP опубликовали расследование о выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов. Главный фигурант расследования — бывший замглавы таможенной службы Раимбек Матраимов.