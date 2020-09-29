Что случилось?

Бишкекчане в течение полугода судились с Бишкекским горкенешем (БГК) из-за Плана детальной планировки (ПДП) города, который БГК принял 25 декабря 2019 года. Однако они проиграли суд в двух инстанциях.

Горожане считают документ незаконным и подозревают БГК в попытке узаконить уже возведенные многоэтажки и иные объекты. Они опасаются, что документ позволит городским властям перекроить город, снеся сталинки, хрущевки и элитки, освободив землю для деятельности стройкомпаний. До этого горожане уже выходили на митинги, выступая против ПДП.

После многочисленных публикаций в соцсетях и СМИ о ПДП прокуратура Бишкека провела проверку и обнаружила, что в нем есть коррупционные риски и нарушения действующего Генплана Бишкека. Но в БГК документ после выводов Генпрокуратуры не отозвали.

Что такое ПДП?

План детальной планировки (ПДП) – это проект, который разрабатывается для отдельных частей города на основе его Генплана. Он определяет плотность застройки районов, наличия в них транспортной инфраструктуры, парков и скверов, регламентирует, какими должны быть здания и сооружения в каждом конкретном квартале.

На ПДП опираются при застройке кварталов и участков города. В Бишкеке это предмет конфликта между мэрией, БГК и бишкекчанами уже 5 лет. В 2015 году Госархитектура объявила о разработке Плана детальной планировки Бишкека на базе Генплана Бишкека до 2025 года. Заказчиком работ выступило Управление капстроительства мэрии города.

По версии разработчиков, ПДП должен был превратить 3 640 гектаров Бишкека в город-мечту в пределах улиц Жибек-Жолу – Курманжан Датка – Ахунбаева, Садырбаева – Фучика. Но чиновники на первой же встрече с населением не смогли ответить на самые простые вопросы о проекте, сам документ оказался засекреченным.

Размытость формулировок и недостаток информации у горожан о том, что будет с их домами и квартирами, вызвали недовольство населения. После возмущения горожан проект отправили на доработку. Но новая версия документа тоже оказалась недоступна для простых горожан и засекречена проектным институтом градостроительства. Эту засекреченную версию и одобрили в декабре 2019 года.

Что говорят власти?

В муниципалитете не видят угрозы частной собственности при реализации ПДП. В пресс-службе заверяют, что документ не рассматривает изъятие земельных участков горожан и не узаконивает ранее построенные объекты.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов не высказывал свою четкую позицию по поводу плана детальной планировки два года. Однако накануне Азиз Суракматов посетил круглый стол по спорному вопросу, и заверил, что никакого отъема жилья не будет.

«Этот документ должен быть обсужденным, понятным и прозрачным. Если он вызывает споры, давайте его отменим», — предложил Суракматов.

Глава столицы также заявил, что готов встретиться с инициативной группой бишкекчан – противников ПДП на следующей неделе и обсудить волнующие их вопросы подробнее.