Телеканал «Апрель» распространил заявление сына бывшего президента Алмазбека Атамбаева, кандидата от партии «Социал-демократов» Кадыра. Телеканал связан с семьей Атамбаева. Кадыр Атамбаев заявил, что родственники президента Сооронбая Жээнбекова работают на таможне и Генпрокуратуре.

Кадыр Атамбаев: ВОТ ВАМ ФАКТЫ, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ ВОТ ВАМ ФАКТЫ, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТКадыр Атамбаев: "Как говорил Авраам Линкольн, можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя все время дурачить всех. Вы одурачили Алмазбека Атамбаева, но дурачить весь народ у вас не получится. Вы все время просите факты — вот вам факты!"Как далеко запустили свои щупальца кланы Жээнбековых и Матраимовых в структуры власти? Смотрите видео. Publicerat av Телеканал «Апрель» Måndag 28 september 2020

«Уважаемые кыргызстанцы! Резонансное расследование «Азаттыка» мотивировало нас распутать коррупционный клубок на таможне. Мы нашли факты, подтверждающие, что все ключевые должности на таможне занимают родственники Жээнбекова», — сказал Атамбаев.

Дело Исакова вел племянник Жээнбекова

Кадыр Атамбаев начал с уголовного дела экс-премьер-министра Сапара Исакова — ближайшего соратника Атамбаева. Исакова признали виновными в коррупции при модернизации ТЭЦ и осудили на 15 лет с конфискацией имущества. По делу о коррупции при реконструкции в Историческом музее Исакова приговорили к 18 годам лишения свободы.

По словам Кадыра Атамбаева, дело по коррупции в Историческом музее вел глава отдела Генеральной прокуратуры по имени Арстанбек Боромбаев.

В ролике приводится указание, которое Арстанбек Боромбаев отправил в адрес ГКНБ, в котором он сообщает, что дело по реконструкции Исторического музея находится «на контроле у руководства республики». Также Боромбаев писал, что информация по этому делу будет представлена в Совет безопасности, который возглавляет Сооронбай Жээнбеков.

«Если бы гособвинение было уверено в законности и достоверности обвинения, разве оно угрожало бы пожаловаться Президенту?» — заявил тогда Сапар Исаков.

По информации Кадыра Атамбаева, Арстанбек Боромбаев — племянник Сооронбая Жээнбекова. Мать прокурора, Алтынбубу Жээнбекова, является родной сестрой главы государства, а его отец Асан Боромбаев — глава Кулунатинского государственного природного заповедника.

«Вы понимаете? Обвинения против Сапара Исакова готовил сын родной сестры Жээнбекова», — сказал Атамбаев.

Атамбаев также добавил, что прокурор Боромбаев курирует дело о контрабанде в аэропорту «Манас».

Тениз Шарипов — руководитель филиала «Айыл Банка»

Атамбаев-младший также обратил внимание, что под фотографией Арстанбека Боромбаева есть комментарий от некоего Тениза Шарипова. По утверждению Атамбаева, это сын Жусупжана Шарипова — брата главы государства. В профиле Тениза Шарипова также можно заметить, что он поддерживает «партию власти» — «Биримдик».

Шарипов является директором одного из филиалов «Айыл Банка» в Бишкеке. Он так же один из основателей компании «Лабун Козу», в которой, помимо него, соучредителем значится бывший замглавы ГКНБ Жакыпбек Байымбетов. Последний был освобожден от должности «по состоянию здоровья» в июне этого года.

Еще один племянник Жээнбекова работает на таможне

По словам Кадыра Атамбаева, второй сын Алтынбубу Жээнбековой Рустамбек Боромбаев занимает должность замначальника Юго-западной таможни. Ранее этим управлением руководил Райымбек Матраимов, а его заместителем был нынешний глава Гостаможенной службы Алтынбек Торутаев.

«Фигурально выражаясь, племянник Жээнбекова Рустамбек сегодня занимает бывший кабинет Раима-миллиона. Бывшие подчиненные Матраимовых идут на повышение, а родственники Жээнбековых становятся их подчиненными на таможне, занимая их прежние должности», — сказал Кадыр Атамбаев.

В расследовании утверждается, что начальник Юго-западной таможни Абдывахап Боронбаев — односельчанин Сооронбая Жээнбекова. Однако село Тельман — место регистрации Боронбаева — находится в Кара-Суйском районе Ошской области, в то время как глава государства родом из Кара-Кульджи.

Также Атамбаев добавил, что сват президента Асан Боромбаев руководит компанией «Южный техосмотр» — данная компания обслуживала грузовики фирмы «Тарим Транс», которая связана с Матраимовыми.

Среди основателей компании «Южный техосмотр» также числится глава делового совета Шанхайской организации сотрудничества и председатель Торгово-промышленной палаты Марат Шаршекеев.

«Торгово-промышленная палата, согласно законам Кыргызской Республики, задействована в административном сопровождении импортных и экспортных таможенных операций, что сильно помогало наладить связи за рубежом», — отметил Атамбаев.

Добавив, что «клан Жээнбековых до этого контролировал логистические пути, а затем, вместе с Матраимовыми, начал контролировать таможню». По словам Кадыра Атамбаева, глава государства закрывает на все это глаза потому, что семья Матраимовых выделила на последние президентские выборы 24 миллиона долларов.

«Вы одурачили Алмазбека Атамбаева, Сооронбай Шарипович, но дурачить весь народ все время у вас не получится. Вы все время просите факты, вот вам факты! И кроме них у нас есть еще факты, и мы расскажем о них уже в ближайшее время и будем рассказывать постоянно», — заключил в конце видео Атамбаев-младший.

Журналистское расследование

В мае 2019 года «Азаттык» выпустил расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых. Позже Матраимовы опровергли информацию о причастности к выводу средств, а финпол проверил доводы журналистов и заявил, что имущества Матраимовых за рубежом не найдено.

Осенью 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути». В нем они рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с Матраимовым.

Информатор журналистов — Айеркен Саймаити — признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Раима Матраимова. За 11 дней до выхода расследования Саймаити был убит в Стамбуле, где он жил в последние годы после испортившихся отношений с кланом Абдукадыр.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым отчасти из-за «дружбы» нового президента с семьёй Матраимовых. Атамбаев неоднократно обвинял Жээнбекова в связях с Матраимовыми, называя бывшего таможенника «Раимом-Миллионом».