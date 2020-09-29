Члены Центризбиркома 28 сентября рассмотрели вопрос о возможном подкупе главы айыл окмоту в селе Чет-Нура кандидатом в депутаты от партии «Биримдик».

30 августа в соцсетях распространили видео, на котором глава айыл окмоту в селе Чет-Нура Азамат Мусурканов призывает жителей голосовать за кандидата от партии «Биримдик» Улана Бакасова. По словам главы айыл окмоту, Бакасов обещал сельчанам 500 тысяч сомов в случае их поддержки. Видео было отправлено в правоохранительные органы.

На заседании ЦИК представитель МВД сообщил, что это дело пока не рассматривалось, потому что следствие только изучает видео.

Член ЦИК Тынчтык Шайназаров считает, что МВД «волокитит» рассмотрение дела. По его словам, согласно закону о выборах, дело должны были рассмотреть в течение пяти дней.

Его коллега Кайрат Осмоналиев заявил, что милиция может раскрыть дело за один день, если ей это нужно.

«Вызываете на допросы по надуманному поводу, а тут не можете месяц рассмотреть уже. Вы тянете резину. Кроме того, вы не можете озвучить название партии. Вы чего, боитесь? Этим же вы оказываете плохую услугу власти», — цитирует Осмоналиева издание Kaktus.Media.

Другие члены ЦИК предложили подать заявление в Генпрокуратуру и поставить вопрос об увольнении сотрудника МВД, который затягивает расследование этого дела.

Представитель партии «Биримдик» сообщила, что по этому делу подан иск к главе айыл окмоту в Нарыне, по которому уже состоялось одно судебное заседание. Следующее пройдет 13 октября.

«Это частный вопрос между Бакасовым и Мусуркановым. Выносить предупреждение партии незаконно», — сказала она.

В итоге ЦИК решила направить в правительство вопрос об ответственности руководства МВД за нарушение сроков рассмотрения дела в период выборов.

Девять членов ЦИК проголосовали против вынесения предупреждения партии «Биримдик» за то, что она не проинформировала комиссию о судебном процессе.

В конце августа в соцсетях распространилось видео, где глава Чет-Нуринского айыл окмоту Азамат Мусурканов просит местных жителей поддержать кандидата Улана Бакасова от партии «Биримдик» на предстоящих парламентских выборах.

«Вы же знаете Улана Бакасова — жителя нашего села Ак-Кулун. Парень 1984 года рождения. Многие из вас наверняка слышали о том, что он сделал. Он сам сделал тот футбольный стадион в Нарыне […] Он говорит: “Если я буду разговаривать с властью, то ничего не смогу сделать для вас. Поддержите все, в будущем еще будем работать, я закончу дело”. Потом мы поговорили, поторговались и Улан сказал: “Принесу 500 тысяч сомов наличными”. Я ему сказал, что купим комбайн, он на это ответил, что принесет 500 тысяч сомов наличными», — говорит Мусурканов.

Мусурканов призвал жителей дать ответ в течении двух дней. Также он отметил, что нужно набрать не менее 300 голосов. Затем он заметил, что его записывают на видео и попросил остановить съемку.