Около сотни человек вышли на мирную акцию к зданию филармонии с лозунгом: «Мы хотим работать!» Санитарные ограничения из-за коронавируса не дают им полноценно работать.

Сотрудники кафе и ресторанов недоумевают, почему запреты действуют не для всех. Ряд ресторанов и ночных клубов в Бишкеке продолжает подпольно проводить праздничные и траурные мероприятия и вечеринки. Кроме того, спокойно проводятся встречи кандидатов в депутаты с сотнями избирателей. При этом кафе и ресторанам запрещается принимать более чем 50 посетителей.

Без заработка остались и многие представители кыргызской ивент-индустрии: от ведущих до декораторов. В Instagram и других соцсетях они организовали онлайн-флешмоб под хэштегом #МыХотим#Работать.

С момента введения режима ЧП и ЧС в Кыргызстане действует запрет на массовые мероприятия. Но даже в разгар вспышки коронавируса в Кыргызстане некоторые заведения продолжают проводить такие мероприятия подпольно. Некоторые кафе и рестораны оштрафованы за такие нарушения уже несколько раз. Платят штрафы и обычные кыргызстанцы за крупные праздники и траурные мероприятия на дому.

По мнению премьер-министра Кубатбека Боронова, массовые мероприятия в кафе и ресторанах — одна из причин роста числа случаев коронавируса в последние полторы недели.

По данным штаба на 29 сентября, всего в Кыргызстане выявили 46 522 случая заражения коронавирусом. Из стационаров и больницы с выздоровлением за все время выписали 42 762 пациентов.

Всего за время пандемии от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 1064 человека