Партия «Кыргызстан» была зарегистрирована в минюсте 24 июня 2010 года, но не вела активную политдеятельность до выборов в парламент в 2015 году.
9 июля 2015 года на третьем съезде партии председателем партии избрали депутата Каната Исаева. До этого он представлял в парламенте фракцию «Республика». Политологи заявляют, что партия «Кыргызстан» создавалась, чтобы представлять интересы лояльных к власти людей.
На выборах в 2015 году партия «Кыргызстан» заняла третье место по количеству голосов и получила 18 из 120 мандатов в парламенте.
Партия сразу же вошла в коалицию большинства вместе с провластной СДПК, «Онугуу — Прогрессом» и «Ата Мекеном». Одним из вице-спикеров Жогорку Кенеша был назначен представитель «Кыргызстана» Нурбек Алимбеков. Через год после выборов Каната Исаева избрали лидером коалиции большинства. На протяжении всего шестого созыва партия была только в коалициях, которых за пять лет было целых три.
На выборах в местные кенеши в 2016 году «Кыргызстан» под лозунгом «Гарантия стабильности и путь к обновлению» заняла общее второе место по количеству голосов.
В конце сентября 2019 года в столице прошел шестой съезд партии, на котором делегаты переизбрали Исаева лидером политобъединения до 2023 года и решили участвовать в предстоящих парламентских выборах.
Лидер партии
Несменный лидер партии «Кыргызстан» — Канатбек Исаев.
Он родился в 1975 году в селе Кошой Чуйской области. С 1997 года начал работать в фискальных органах, а позже был депутатом Чуйского райкенеша. С 2006 по 2008 годы работал на руководящих постах в Чуйском газовом хозяйстве.
До 2010 года был мэром города Токмок, а потом Исаев стал депутатом Жогорку Кенеша от партии «Республика» и два года возглавлял парламентскую фракцию.
В 2013-2015 годах был полномочным представителем правительства в той же Чуйской области. Кроме политики Исаев увлекается национальным видом спорта — кок-бору. Он возглавлял национальную федерацию «Кок-бору», а в 2013 году был избран генсекретарем международной федерации этого вида спорта.
В 2016 году он ушел из парламента из-за несогласия с реформой конституции, которую инициировал бывший президент Алмазбек Атамбаев. Тогда против него выдвинули обвинения в коррупции и продаже госимущества в бытность мэром Токмака.
После того, как Исаев на выборах президента в 2017 году поддержал Омурбека Бабанова — главного оппонента провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова — его обвинили в попытке захвата власти. Якобы он готовил беспорядки в случае проигрыша Бабанова.
В январе 2018 года его признали виновным в продаже госимущества во время мэрства в Токмаке и приговорили к 12 годам колонии с конфискацией имущества. Благодаря амнистии срок снизился до 9 лет.
В конце июня 2018 года Бишкекский горсуд переквалифицировал статью «Коррупция» в деле Исаева в статью «Злоупотребление должностными полномочиями».
Так как по новой статье срок давности преступления уже истёк, дело против Исаева, за которое его уже осудили на 12 лет, прекратили. Но он остался в заключении из-за обвинения в подготовке насильственного захвата власти.
Всего из-за обвинений в «подготовке беспорядков» он провел в СИЗО почти 10 месяцев, в июле 2018 года его отпустили под домашний арест. Весной 2019 года это дело приостановили. Позже он рассказал в интервью «Азаттыку», что мог выйти намного раньше, если бы дал показания против Бабанова.
После этого он вернулся к деятельности депутата парламента от фракции «Кыргызстан», в сентябре 2019 года благодаря самоотводу спикера парламента Дастана Джумабекова и Алмазбека Баатырбекова вновь стал лидером партии.
Программа партии на этих выборах
В своей предвыборной программе «Во имя народа» кандидаты от «Кыргызстана» затронули довольно широкий спектр проблем страны: от утилизации мусора до условий погашения льготной ипотеки. Со всеми обещаниями партии вы можете ознакомиться здесь. «Клооп» приводит только те пункты, в которых указаны конкретные меры:
- Сокращение чиновников и дублирующих друг друга госорганов;
- Отчетность от каждого чиновника;
- Условия для сокращения госпроверок;
- Доступ к бесплатному профтехобразованию во всех регионах страны;
- Двойное гражданство кыргызстанцам;
- Фермерские кооперативы для экспорта сельхозпродукции;
- Новый механизм льготного кредитования;
- Программа максимального снижения налогов;
- Внедрение альтернативной энергетики, электромобилей и экологического общественного транспорта;
- Строительство современных больниц и увеличения койко-мест;
- Достаточное число машин скорой помощи;
- Доступная среда для людей с инвалидностью;
- Новый механизм для строительства льготного жилья по себестоимости;
- Увеличение выплат новорожденным до 50 000 сомов;
- Строительство современных мусороперерабатывающих заводов;
- Возможность учителям повышать свой уровень образования в передовых странах;
- Законодательное определение для учителей «Особый статус»;
- Использование на 100% возможности членства в ЕАЭС и статуса ВСП+;
- Перевод вице-премьер-министра по приграничным вопросам и силовому блоку в город Ош;
- Особый статус территориям и гражданам в на несогласованных участках госграницы;
- Увеличение количества туристов до 2 млн человек в год.
Что обещала партия на прошлых выборах?
Лозунг партии «Кыргызстан» на парламентских выборах в 2015 году звучал: «Другие обещают. Мы делаем!». По данным издания Politmer, партия не выполнила 78% своих обещаний перед выборами.
Тогда программа партии состояла из «Семи шагов»: «Нравственный Кыргызстан», «Здоровый Кыргызстан», «Образованный Кыргызстан», «Правовой Кыргызстан», «Прогрессивный Кыргызстан», «Благодатный Кыргызстан» и «Суверенный Кыргызстан».
Невыполненные обещания:
- введение высшей меры наказания за коррупцию;
- открытие сети книжных магазинов по всей стране;
- повышение стипендий студентам;
- отмена привилегий и неприкосновенности депутатов;
- новая швейная фабрика в Кара-Суйском районе;
- канатная дорога Чолпон-Ата — Алматы;
- увеличение сроков ипотечного кредита до 20 лет;
- кредитная линия для передачи медоборудования в долгосрочный лизинг;
- увеличение средней пенсии в стране в три раза;
- открытые в регионах центров, где предоставляют бесплатные юрконсультаций;
- ветровые электростанции на горных склонах;
- возродить промышленность города Мин-Куш;
- молокоперерабатывающий завод в Джалал-Абадской области;
- спортивные секции по всей стране;
- мясокомбинат в Нарынской области;
- земельные участки сельским учителям;
- кыргызский бренд из мяса яка;
- госфонд проблемных кредитов;
- бесплатный проезд в бишкекском общественном транспорте;
- бесплатные лекарства и коляски для людей с инвалидностью.
Больше всего кыргызстанцам запомнилось обещание партии о выплате суйунчу [награда за радостную весть] семье каждого новорожденного в размере 50 тысяч сомов. Позже президент и правительство назвали это обещание «нереализуемым» и «необоснованным». А член политсовета «Кыргызстана» Канатбек Муратбеков вовсе предлагал выплачивать пособие ежемесячно в течение года. Но все же единовременный суйунчу начали выплачивать матерям с 1 января 2018 года. Правда, сумма его составляет всего 4 тысячи сомов.
Выполненные обещания:
- сокращение госчиновников;
- строительство кирпичного завода и стадиона в Чон Алае;
- создание логистического центра в Араванском районе;
- строительство новых школ;
- бесплатные курсы кыргызского языка;
- увеличение платы за вывоз мусора;
- обеспечение трудовых мигрантов бесплатной юрконсультацией.
Скандалы, связанные с партией
За последний созыв партия «Кыргызстан» фигурировала в нескольких крупных скандалах, связанных с контрабандой, использованием админресурса и ОПГ. «Клооп» приводит самые яркие из них.
Судебная тяжба с ЦИК
Партия «Кыргызстан» успела попасть в центр скандала еще до начала предвыборной гонки в выборах 2020 года. ЦИК завершила прием списков кандидатов от партий 24 августа.
Вечером того же дня представители нескольких партий и активисты собрались у здания комиссии. Они требовали вернуть документы политобъединения «Кыргызстан», так как его представитель опоздал с их подачей.
Позже на записи камеры наблюдения обнаружилось, что член «Кыргызстана» вошел в здание ЦИК в 18:01, а в журнале регистрации время его прихода было исправлено на 17:59 и отсутствовала его подпись.
Документы от партии «Кыргызстан», 17:59 и часы с камер видеонаблюдения, которые спешат. Что происходит?
На следующий день ЦИК решила возвратить документы партии, потому что их подало ненадлежащее лицо. Тогда Канат Исаев заявил, что комиссия приняла это решение под давлением других партий.
В результате партия «Кыргызстан» подала в суда на ЦИК и выиграла его. Центризбирком все же принял документы партии «Кыргызстан» и допустил ее к участию в выборах.
Дастан Джумабеков и 50 тысяч сомов
В середине сентября Дастан Джумабеков подарил 50 тысяч сомов роженице из Таласской области, которая назвала своего сына в его честь. Он навестил ее в роддоме в ходе рабочей поездки в качестве спикера парламента. Сначала пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что деньги были выделены из фонда семьи самого Джумабекова. Но позже пресс-секретарь спикера заявил, что 50 тысяч сомов выделил фонд торага.
Член ЦИК Атыр Абдрахматова посчитала этой попыткой подкупить избирателя и попросила коллег рассмотреть этот вопрос. Однако члены Центризбиркома сначала отказались включать его в повестку, а позже проголосовали против исключения Джумабекова из списка кандидатов. Правозащитная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» подала иск в админсуд Бишкека на ЦИК из-за этого решения. Правозащитники считают, что Центризбирком не в первый раз «укрывает партию от удара».
Освобожденный контрабандист
В феврале 2018 года депутата от партии «Кыргызстан» и мастера спорта по греко-римской борьбе Дамирбек Асылбек уулу задержали в Казахстане вместе с двумя кыргызстанцами. Его признали виновным в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде». Алматинский спецсуд 24 апреля 2019 года приговорил Асылбека уулу к 10 годам лишения свободы и обещал выдать Кыргызстану только после того, как он отбудет срок.
Но в ноябре того же года троих кыргызстанцев этапировали на родину, пересмотрели дело и оставили тот же приговор.
Однако экс-депутата выпустили на свободу 21 августа 2020 года — он отсидел чуть больше года из 10-летнего срока. Верховный суд только через неделю объяснил, что его отпустили по амнистии, предварительно сняв с него обвинения в «организации преступного сообщества».
Перестрелка и «Чемпион» из парламента
В конце января 2019 года СМИ сообщили о том, что на пограничном КПП в Токмаке произошла перестрелка между контрабандистами. Один из них упомянул, что в ней также участвовал депутат парламента по прозвищу «Чемпион».
Позже происшествие прокомментировал депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Урмат Самаев. Он в прошлом был тренером по боксу, а сейчас к тому же является вице-президентом федерации «Кок-Бору».
Сначала он отрицал, но позже подтвердил, что был на месте происшествия — он «примирял стороны». После этого один из пострадавших контрабандистов обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой «защитить его» от Самаева, который так же связан с контрабандой.
Через полгода Урмата Самаева избрали зампредседателя комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Тогда лидер «Республики» Исаев опроверг причастность Самаева к ОПГ, назвав его «всего лишь спортсменом».
Кандитаты партии
Первая десятка списка кандидатов «Кыргызстана» почти полностью состоит из уже действующих депутатов.
Вторым после лидера партии идет нардеп с юридическим образованием Талант Мамытов. С 2000 года 10 лет он работал прокурором в разных территориальных отделениях ведомства.
В 2010 году он прошел в парламент по партийному списку «Ата Журта». В 2013 году Мамытова осудили на один год по обвинению в попытке присвоения власти в стране и лишили депутатского мандата. Летом 2015 года он погасил судимость и был избран в парламент уже от политобъединения «Республика—Ата-Журт».
Алкомагнат и главный спонсор партии «Кыргызстан» Шаршенбек Абдыкеримов стоит на девятой строчке списка кандидатов. Он получил свой мандат за пять месяцев до выборов после того, как два депутата сложили свои полномочия, чтобы подготовиться к гонке. Абдыкеримов основал крупнейшую многопрофильную компанию «Аю Холдинг», также он возглавляет Национальный олимпийский комитет и владеет квартирой в самом высоком здании Лондона. Экс-депутатка Ширин Айтматова обвинила его в причастности к мукомольной мафии, а сам Адбыкеримов не скрывает своего знакомства с узбекским кримавторитетом Салимбаем Абдувалиевым.
Нынешний спикер парламента и не-завод Дастан Джумабеков расположился на седьмой строчке списка кандидатов в депутаты. Юрист по образованию, он начал свою трудовую деятельность сразу с должности коммерческого директора в турецкой компании.
В 2010 году он был избран в Жогорку кенеш от партии «Ата-Журт» и даже четыре месяца возглавлял парламентскую фракцию. В 2015 году он уже баллотировался в депутаты от партии «Кыргызстан». Джумабеков — мастер спорта по восточным единоборствам с плохой дикцией и неуверенной посадкой на лошади.
Он дважды — в конце 2019 и 2020 года — неправильно зачитал название немецкого города, как «Франкфурт жана Маяне» и «Франкфурт-на-Маяне».
Наталья Кулматова занимает четвертую позицию в списке кандидатов от партии.
Она возглавляет компанию «Независимый центр экспертизы и оценки», а также работает в бишкекском горкенеше.
Профессиональный дзюдоист и самбист с тремя дипломами Таалайбек Масабиров 17 лет работал на руководящих постах в территориальных отделениях таможни по всей стране.
В 2015 году он получил депутатский мандат в рядах «Кыргызстана». Он также является почетные президентом Федерации дзюдо Кыргызстана и любителем «кок-бору».
Действующий депутат от «Онугуу — Прогресс» и «сексалю» всея парламента Тазабек Икрамов состоит на 27 позиции в списке кандидатов партии. Источники «Азаттыка» сообщают, что Икрамов состоял на учете в МВД, как член организованной преступной группировки, и его подозревают в заказе похищения сына экс-депутата Жусупжана Жээнбекова в 2009 году.
Однако в интервью изданию Икрамов опроверг все обвинения, но подтвердил, что дружит с кримавторитетом по прозвищу Водолаз. Позже и сам Жээнбеков заявил, что Икрамов не имеет отношения к похищению его сына.
Также в конце 2018 года Икрамову, который всего два года проработал физруком, присвоили звание «Отличника образования». Это событие породило волну возмущений среди пользователей соцсетей, так как такой статус должны присуждать только педагогам с более чем 20-летним стажем работы. Позже юрист и член ЦИК Кайрат Осмоналиев обратился в Совет безопасности с требованием рассмотреть законность получения члена комитета по образованию и соцвопросам такого звания.
Еще один кандидат от «Кыргызстана», которого подозревают в связях с криминалитетом — Жыргалбек Саматов. Он уже дважды избирался от партии депутатом.
Однако работает он не очень эффективно. Например, во время своего первого созыва 2010 года он не написал и не инициировал ни одного законопроекта.
В 2016 году Верховный суд признал, что у Саматова двойное гражданство — наряду с кыргызским у него был и российский паспорт, что запрещено избирательным законодательством.
Как и его сопартиец Икрамов, Саматов отрицает все подозрения в связях с преступным миром, а также опровергает, что у него двойное гражданство. После того, как его лишили мандата он несколько лет возглавлял Федерацию Кыргызстана по кок-бору, но позже был отстранен от этой должности.