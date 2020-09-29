Партия «Кыргызстан» была зарегистрирована в минюсте 24 июня 2010 года, но не вела активную политдеятельность до выборов в парламент в 2015 году.

9 июля 2015 года на третьем съезде партии председателем партии избрали депутата Каната Исаева. До этого он представлял в парламенте фракцию «Республика». Политологи заявляют, что партия «Кыргызстан» создавалась, чтобы представлять интересы лояльных к власти людей.

На выборах в 2015 году партия «Кыргызстан» заняла третье место по количеству голосов и получила 18 из 120 мандатов в парламенте.

Партия сразу же вошла в коалицию большинства вместе с провластной СДПК, «Онугуу — Прогрессом» и «Ата Мекеном». Одним из вице-спикеров Жогорку Кенеша был назначен представитель «Кыргызстана» Нурбек Алимбеков. Через год после выборов Каната Исаева избрали лидером коалиции большинства. На протяжении всего шестого созыва партия была только в коалициях, которых за пять лет было целых три.

На выборах в местные кенеши в 2016 году «Кыргызстан» под лозунгом «Гарантия стабильности и путь к обновлению» заняла общее второе место по количеству голосов.

В конце сентября 2019 года в столице прошел шестой съезд партии, на котором делегаты переизбрали Исаева лидером политобъединения до 2023 года и решили участвовать в предстоящих парламентских выборах.