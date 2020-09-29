Пресс-служба ЦИК сообщила, что кандидата от партии «Реформа» Акжолтоя Тукунова оштрафовали на 7,5 тысяч сомов за видео его сына с агитацией. На видео сын кандидата читает стих, посвященный партии «Реформа». Само видео было опубликовано на личной странице в Инстаграме с отметкой партии «Реформа».
Сам Тукунов на заседании ЦИК рассказал, что не публиковал видео. Однако большинство членов комиссии решили оштрафовать кандидата.
При этом уполномоченный представитель «Реформы» заявил, что решение ЦИК оспорит в суде. Самой партии никакого наказания не вынесли.
Кроме этого, член ЦИК Атыр Абдрахматова на своей странице фейсбук сообщила, что кандидатам других партий, которые использовали детей в агитроликах, также следует готовить объяснения для членов ЦИК.
«ЦИК большинством голосов решил, что ребенок кандидата от «Реформы», агитирующий в домашнем видео — это нарушение и вынес штраф кандидату», — написала Абдрахматова.
Она также обратилась и к кандидатке от партии «Мекеним Кыргызстан» Эльнуре Алкановой, которая накануне опубликовала видео, где был запечатлен ее ребенок.
В ролике, опубликованном Алкановой, кандидатка рассказывает о себе, своей семье и родителях, которые также приняли участие в видео.
В комментариях к видео началось бурное обсуждение, где также участвовали члены ЦИКа.
Член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева написала, что закон запрещает использовать детей в целях агитации.
ЦИК уже не в первый раз наказывает партии, которые используют изображения детей в агитационных материалах. К примеру ЦИК отреагировала на агитбаннер партии «Кыргызстан» о суйунчу в 50 тысяч сомов, где был запечатлен ребенок.
Тогда комиссия не стала выносить предупреждение «Кыргызстану», но партии пришлось снять все баннеры, с изображением ребенка.