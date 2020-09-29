Республиканский штаб поручил пересмотреть ограничения в Баткенской области, которые ввели 28 сентября. Власти области разрешили работу рынков, мечетей и транспорта.

Как пояснили в штабе, меры пересмотрели по обращению граждан, водителей общественного транспорта и местной власти, так как ограничения влияют на условия их жизни.

Так, по решению областного штаба, скотским рынкам, общественному транспорту, мечетям и магазинам снова разрешили работать, но при соблюдении санитарных требований и масочного режима.

При этом ограничения все еще сохраняются для тоев, свадеб и поминок.

«В общественных местах ежедневно будут проводиться рейды и дезинфекция для соблюдения санитарных требований, к нарушителям будут применяться соответствующие меры», — сообщили в штабе.

Республиканский штаб ввел ограничения в Баткенской области из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Под ограничения попали граждане Узбекистана и Таджикистана, которые должны иметь отрицательный ПЦР-тест при пересечении границы с Кыргызстаном.

В Кыргызстане последнюю неделю наблюдается рост новых случаев заражения коронавирусом. В штабе каждые сутки сообщают, что в стране регистрируют более 100 случаев заражения.

По данным штаба, на 29 сентября в Кыргызстане выявили всего 46 522 случая заражения коронавирусом. Из стационаров и больницы с выздоровлением за все время выписали 42 762 пациента. Умерли за время пандемии 1 064 пациента с ранее выявленным COVID-19 и внебольничной пневмонией.