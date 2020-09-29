Пресс-служба президента сообщила, что 28 сентября Сооронбай Жээнбеков прибыл в Будапешт, чтобы провести двусторонние переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они подписали Совместную декларацию и пакет документов о стратегическом партнерстве между Кыргызстаном и Венгрией.

Во время визита Жээнбеков выразил благодарность за то, что сквер в Будапеште назвали в честь великого кыргызского писателя Чынгыза Айтматова, а также за увеличение квот для студентов из Кыргызстана в венгерских вузах с 75 до 150 мест.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что венгерский народ особо уважает народы мира с древней культурой и историей, коим является и кыргызский народ.

Жээнбеков отметил, что кыргызско-венгерское сотрудничество имеет большой потенциал для дальнейшего расширения – Венгрия стала первым стратегическим партнером Кыргызстана в Европе.

По его словам, создание кыргызско-венгерского фонда развития внесет большой вклад в развитие малого и среднего бизнеса в Кыргызстане в период после пандемии.

«Надеемся, что до конца этого года этот фонд заработает. Мы рады намерению венгерской стороны предоставить кредитную линию в размере 50 миллионов долларов. […] Кроме того, сегодня в Будапеште проходит кыргызско-венгерский бизнес-форум, на который приехала делегация предпринимателей из Кыргызстана. Уверен, что для наших предпринимателей откроются новые возможности на рынки Венгрии, и Европы в целом», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он также пригласил Орбана посетить Кыргызстан с ответным визитом.

«У двух народов много общего. Это тесные исторические и культурные связи. Надеюсь, что результаты моего визита дадут конкретные результаты и укрепят сотрудничество по всем направлениям», — сказал Жээнбеков.

По итогам встреч страны подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Венгрией.