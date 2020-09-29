Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 28 сентября.

«Накануне парламентских выборов активизировались различные силы, которые против стабильности и развития нашей страны. Они даже пытаются [посягнуть] на суверенитет Кыргызстана, и они вбивают клин в наши союзнические отношения, стратегическое партнёрство. Конечно, мы им не дадим, у них ничего не получится», — заявил Жээнбеков.

По словам Жээнбекова, Кыргызстан «дорожит исторически дружественными отношениями с Россией, они проверены веками».

В ответ на слова президента Кыргызстана Путин сказал, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела соседних и других стран.

«Но мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на полноценный диалог между всеми политическими силами, всегда поддерживаем действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию и также последовательно будем вести себя и в отношении Кыргызстана», — сказал на встрече Путин.

При этом, пресс-служба кыргызского президента сообщила, что, по словам Путина, «Россия уважает суверенитет любой независимой страны». Однако в стенограмме Кремля этих слов не было.

Заявление Жээнбекова о посягательстве на суверенитет страны было сделано на фоне скандала с заявлением лидера партии «Биримдик» Марата Аманкулова. Ранее в сети опубликовали видео с речью Аманкулова, где он сказал, что Кыргызстану необходимо интегрироваться с Россией, так как «идеология» партии «Биримдик» — это евразийство.

«Идеология нашей партии — евразийство. Мы будем стремиться туда. 30 лет нашей жизни и независимости показали, что пора уже одуматься и пора уже возвращаться», — говорит кому-то политик и смеется.

Слова Аманкулова вызвали негодование общественности из-за чего в Бишкеке прошел мирный марш в поддержку независимости Кыргызстана.

Это была первая состоявшаяся встреча Жээнбекова с Путиным за все время пандемии коронавируса. Встреча двух лидеров, которая должна была пройти в Москве на параде Победы в июне 2020 года не состоялась — в делегации Жээнбекова выявили нескольких зараженных коронавирусом.