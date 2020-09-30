Гражданский активист Улан Үсөйүн 28 сентября на своей странице в фейсбуке опубликовал видео, на котором зафиксировано, что на официальной странице «Биримдика» были опубликованы перепосты материалов, которые можно расценивать как его травлю.

Аккаунты, агитирующие на своих страницах за партию «Биримдик» и рассылающие по группам в соцсетях хвалебные публикации в ее адрес, написали пост об Улане Үсөйүне и участниках мирной акции, прошедшей 27 сентября после заявления лидера партии «Биримдик» Марата Аманкулова.

Участников митинга называли «геями» и «прозападными рабами». Из фотографий Улана Үсөйүна была сделана провокационная карикатура.

При этом аккаунты пытались реабилитировать Аманкулова, утверждая, что «никто к России не собирается присоединяться», но «необходимо сотрудничество».

«Знаете, свыше миллиона кыргызских граждан в России мигранты, они высылают каждый год на родину миллиарды долларов. Россия на данный момент настолько облегчила мигрантам условия. Поэтому надо думать, Россия нас обеспечивает и газом, и бензином. Нам что, Америка будет на самолетах привозить бензин. Посмотрю как Америка будет нас обеспечивать», — написал один из них.

Что ответили в «Биримдик»

«На официальной странице делятся сообщениями, которые наводят сомнения о наших чести и достоинстве. Если вы задаетесь вопросом, кто опубликовал эти посты — это фейки. И такой информацией делится партия “Биримдик”, сопоставляющая себя с властью и руководством», — говорит Үсөйүн.

Активист обратился к пресс-секретарю и отдельным членам партии, с просьбой объяснить, как таким сообщением могли поделится на официальной странице.

«Как вы ответите на это? Информацией которую выпустили фейки вы делитесь на официальной странице “Биримдик”. Или это тоже “вырвано из контекста” или снова получилась “техническая ошибка”? В этих постах написаны слова, которые напрямую задевают честь и достоинство человека. На фейков я не обращаю внимание, но как объяснить то, что вы поделились?» — спросил он.

Посты с травлей Үсөйүна, которой делились на официальной странице политической партии «Биримдик», были удалены. Пресс-секретарь партии Адилет Султаналиев сообщил, что удивлен и травля активиста «не имеет никакого отношения к нашей странице».

«К сожалению мы все становимся жертвами фейковых аккаунтов. Этими делами занимаются те, кто не уверен в своих силах», — сказал он, но не объяснил, как провокаторы получили доступ к странице партии в соцсетях.

Ранее десятки фейков были созданы в день митинга независимости 27 сентября и накануне него — они писали посты в защиту Аманкулова и оставляли оскорбительные комментарии под трансляцией марша.

Что сказал Аманкулов?

26 сентября в соцсетях распространилось видео с разговором председателя «Биримдик» Марата Аманкулова.

«Идеология нашей партии — евразийство. Мы будем стремиться туда. 30 лет нашей жизни и независимости, они показали, пора уже одуматься и пора уже возвращаться», — сказал он на встрече с российскими депутатами.

Также Аманкулов на видео говорил, что «у нас много общих корней» с Россией и повторяет «свободная жизнь — хорошо, но пора возвращаться назад».

Видео вызвало у кыргызстанцев негативную реакцию и Аманкулов сообщил, что его слова были вырваны из контекста.

После распространения видео в городах Бишкек и Ош прошли мирные акции под лозунгом «Не будь рабом». На ней принимали участие кандидаты нескольких партий, гражданские активисты и просто неравнодушные люди.

Пришедшие на митинг подписали заявление в ГКНБ с требованием дать оценку словам политика.