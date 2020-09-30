Госрегистрационная служба сообщила, что более 437 тысяч кыргызстанцев не смогут проголосовать на предстоящих выборах депутатов парламента 4 октября.

По данным ГРС, 437 тысяч 384 гражданина не прошли биометрическую регистрацию и пользуются ID-паспортами старого образца. По закону, такие граждане не могут голосовать.

Закон о биометрических данных был принят в 2014 году – тогда всех граждан Кыргызстана обязали сдавать свои биометрические данные — отпечатки пальцев. Сбором биометрии занимается ГРС, которая и выдает документы гражданам.

В апреле 2015 года депутаты одобрили поправки в избирательное законодательство, согласно которым кыргызстанцы не смогут принять участие в парламентских и президентских выборах, если не сдали свои биометрические данные.

Глава партнерской группы «Прецедент» Нурбек Токтакунов и кандидат на президентских выборах 2009 года Токтайым Уметалиева подали иск в Конституционную палату — правозащитники назвали закон «неработающим» и «противоречащим» нормам Конституции.

Первое заседание по иску Токтакунова и Уметалиевой состоялось 27 мая 2015 года — тогда представитель парламента Светлана Болджурова попросила отвода судьи Конституционной палаты Клары Сооронкуловой, которая была основным докладчиком по иску и поддержала сторону истцов.

Сооронкулова, уже после своего отвода, назвала закон о биометрике «нелегитимным» — это заявление вызвало возмущение членов парламентского комитета по судебно-правовым вопросам, который попросил Совет судей дать оценку её высказываниям и действиям. Парламент только с третьего раза проголосовал за увольнение Сооронкуловой с должности судьи Конституционной палаты.

Летом 2015 года президент Алмазбек Атамбаев заявил, что кыргызстанцы, которые не сдали биометрические данные, не смогут принимать участие в избирательном процессе.

По данным ЦИК, всего в списке избирателей в Кыргызстане 3,5 млн человек. Выборы в Кыргызстане назначены на 4 октября, в них участвуют 16 партий. Глава партии «Реформа» — Клара Сооронкулова.