Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) сообщила, что 29 сентября задержали с поличным замдиректора Департамента по делам банкротства минэкономики за взятку в 100 тысяч сомов.

По данным ГКНБ, сотрудники Департамента наладили коррупционную схему, с помощью которой выводили активы организаций-банкротов по заниженной стоимости.

«После отказа администратора Департамента в участии по занижению стоимости актива предприятия, последнему предложили деньги за сложение полномочий одного из предприятий, в отношении которого ввели процедуру банкротства, для передачи его функций подконтрольному сотруднику», — сообщили в ГКНБ.

Кроме этого, при обыске служебного кабинета, у задержанного нашли 1 миллион 331 тысячу сомов, их происхождение выясняют.

Материалы по этому факту зарегистрировали в ЕРПП по статье «Дача взятки». Задержанного водворили в СИЗО ГКНБ.

