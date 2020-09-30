Пресс-служба президента сообщила, что Сооронбай Жээнбеков после визита к президенту России Владимиру Путину 29 сентября посетил Венгрию.

Жээнбеков встретился с президентом Венгрии Яношем Адером. На встрече главы двух стран обсудили вопросы кыргызско-венгерского сотрудничества и договорились дальше развивать отношения «на благо двух стран».

Кроме встречи с президентом Яношем Адером, Жээнбеков встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

На встрече они подписали ряд документов между Кыргызстаном и Венгрией, в том числе об избежании двойного налогообложения, о кыргызско-венгерском фонде развития и о международном автомобильном сообщении.

С Орбаном Жээнбеков посетил представительство Тюркского совета в Будапеште. Они осмотрели здание Совета сотрудничества тюркоязычных государств, где организовали фотовыставку посвященную Чынгызу Айтматову.

Там же президенту подарили повесть Чынгыза Айтматова «Белое облако Чингизхана», переведенную на венгерский язык.

На этом встречи Жээнбекова не закончились. В этот же день он встретился с председателем Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером.

Жээнбеков и Кёвер осмотрели здание парламента Венгрии. На встрече Кёвер сказал, что намерен посетить Кыргызстан после улучшения эпидемиологической ситуации, добавив, что надеется «на плодотворное сотрудничество с новым созывом Жогорку Кенеша».

Кроме этого, президент Кыргызстана возложил венок на площади Героев в Будапеште.

«Глава государства почтил память выдающихся венгерских деятелей и личностей, внесших вклад в становление венгерской государственности», — сообщили в пресс-службе.

*Площадь Героев — одна из главных площадей Будапешта, она входит в часть Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент также вместе с мэром Будапешта Гергеем Карачоном принял участие в церемонии присвоения имени Чынгыза Айтматова одному из скверов в Будапеште.

«Теперь в Будапеште есть место для почитания таланта великого писателя, который широко любимым венгерскими читателями», — передает слова Карачона пресс-служба президента.

На открытии сквера Жээнбеков также поговорил с кыргызстанскими студентами, обучающимися в Венгрии. Он рассказал студентам об увеличении учебных квот для студентов из Кыргызстана и планы по открытию прямых рейсов между Бишкеком и Будапештом.