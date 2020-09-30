На телеканале ОТРК прошли дебаты между лидерами пяти партий — «Мекен Ынтымагы», «Бир Бол», «Ыйман Нуру», «Кыргызстан» и «Республика». По сути, все дебаты свелись к двум персонам — Омурбеку Бабанову и Райыму-миллиону. Первого называли истинным лидером партии «Республика», а от второго все старались откреститься.

Бабанов — будущий премьер и истинный лидер «Республики»?

Во время дебатов имя Бабанова звучало слишком часто для человека, который покинул кыргызскую политику. К примеру, лидер «Республики» Мирлан Жээнчероев практически в начале дебатов заявил, что партия будет выдвигать Бабанова на пост премьер-министра, если пройдет в парламент и коалицию большинства.

Чуть позже между Жээнчероевым и лидером «Бир Бола» Алтынбеком Сулаймановым возник спор о том, кто истинный лидер «Республики».

Сулайманов: Ваш лидер идет на выборы?

Жээнчороев: Наш лидер, лидер партии «Республика» идет на выборы. Меня зовут Мирлан, фамилия Жээнчороев.

Сулайманов: Я имею ввиду того, кого вы называли до этого — настоящего лидера партии.

Жээнчороев: По опросам населения с декабря 2019 до августа 2020 годов, люди связывают экономическое развитие и надежды народа с одним человеком — с Бабановым Омурбеком Токтогуловичем.

На съезде партии мы сменили состав, организовали политсовет. Если мы получим большинство мандатов и будем составлять коалицию мы ему [Бабанову] предложим стать премьер-министром не как члену нашей партии, а как гражданину Кыргызстана.

Сулайманов: Он же имел право быть кандидатом. Почему не пошел?

Жээнчороев: Вы что, завидуете? Не смогли в коалицию войти. По-моему, Бабанов будет достойным премьером, потому что он любимец народа. Если бы у Сулайманова были такие же рейтинги, то мы и его бы предложили на пост премьер-министра.

Сулайманов: Он имел право идти на выборы?

Жээнчороев: Имел, но не пошел, потому что временно приостановил свою политическую деятельность. Вы знаете по каким обстоятельствам.

Контекст: Бабанов заявил, что уходит из политики после того, как проиграл на выборах президента провластному кандидату Сооронбаю Жээнбекову. Еще во время агитации против Бабанова возбудили уголовное дело. После выборов он покинул страну. В своих интервью он неоднократно заявлял, что его вынудили уйти из политики и выехать из страны Атамбаев и Жээнбеков, угрожая довести уголовные дела до конца. Он вернулся в Кыргызстан лишь в 2019 году, когда конфликт между Атамбаевым и Жээнбековым стал публичным. Однако в политику не вернулся, а уголовные дела расследуются до сих пор.

Связи с Матраимовыми

Во время теледебатов сразу два представителя партий поспешили опровергнуть связь их политобъединений с влиятельным кланом Матраимовых.

Лидер партии «Ыйман Нуру» Нуржигит Кадырбеков во время дебатов спросил у лидера партии «Мекен Ынтымагы» Темирбека Асанбекова, правда ли то, что за его партией стоят Матраимовы.

«Когда я пришел в политику, я не знал Матраимова и даже не видел его. Я с ним кофе не пил», – ответил Асанбеков.

Во время своей последней речи сам Нуржигит Кадырбеков также опроверг связь своей партии с Матраимовыми.

«Про нас говорят, что мы проект власти, или что за нами стоят Матраимовы. Побойтесь Бога. Лгать — очень плохая вещь, за это вы сильно ответите. Мы не возьмем ни копейки у Матраимова, даже если у нас совсем не останется денег. Наш доход должен быть халяльным», – сказал он.

В ходе дебатов также неоднократно упоминался сам бывший зампредседателя таможенной службы Райымбек Матраимов. Лидер партии «Республика» Мирлан Жээнчороев спросил, как другие партии относятся к тому, что «”Раим-миллион” вместе с ОПГ создал партию и участвует в выборах».

Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов отметил, что в партии «Мекеним Кыргызстан» есть хорошие люди, но их будущее плачевно, а сама партия проживет недолго.

«Я думаю, господин Матраимов смотрит [этот эфир]… Если у него есть честь и достоинство, он бы снял кандидатуру, потому что очень большой резонанс. Он понимает, что эти ресурсы пришли через потоки теневой экономики. С одной стороны мне его жалко — он заложник этой грешной системы. На его месте я бы просто снял партию с гонки», – ответил лидер «Мекен Ынтымагы» Темир Асанбеков.

Лидер партии «Ыйман Нуру» Нуржигит Кадырбеков отметил, что журналист «Азаттыка» Али Токтакунов выпустил очень важное расследование. По его словам, нельзя допускать того, чтобы партия шла на выборы во главе с человеком, обсуждаемым в таком ключе.

«Как тогда народ будет верить власти? Еще его связывают со всеми, даже с нами. Не дай Бог. Пусть он получит то, что ему положено», – сказал Кадырбеков.

Контекст: Матраимовы — один из влиятельнейших кланов в стране. В мае 2019 года «Азаттык» выпустил расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых. Матраимовы отрицали информацию о причастности к выводу средств, а финпол проверил доводы журналистов и заявил, что имущества Матраимовых за рубежом не найдено.

Осенью 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути». В нем они рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с Матраимовым.

Информатор журналистов — Айеркен Саймаити — признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Райыма Матраимова. За 11 дней до выхода расследования Саймаити был убит в Стамбуле, где он жил в последние годы после испортившихся отношений с кланом Абдукадыр.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым отчасти из-за «дружбы» нового президента с семьёй Матраимовых. Атамбаев неоднократно обвинял Жээнбекова в связях с Матраимовыми, называя бывшего таможенника «Райымом-Миллионом».

Форма №2

Вопрос о голосовании на выборах по форме №2 затронули и на этих дебатах. В частности, Мирлан Жээнчороев упомянул ответ лидера «Мекеним Кыргызстан» Мирлана Бакирова о том, что кыргызы кочевой народ.

Алтынбек Сулайманов резко осудил слова Бакирова, сказав, что он не достоин быть депутатом, раз так считает. А также сказал, что был чуть ли не единственным депутатом, который был против введения формы №2.

«Сейчас 900 тысяч в карманах трех партий. Это знак того, что провластные партии выиграли. Как проголосуют эти люди по форме №2 — еще большой вопрос. А кто такой Мирлан [Бакиров]? Мирлан — это наемный лидер, даже не лидер», — считает Сулайманов.

Асанбеков из «Мекен Ынтымагы» же понадеялся на то, что в это вмешается президент и примет меры для сохранения стабильности политситуации в стране.

Лидер «Ыйман Нуру» решил лучше обратиться к избирателям и попросил их не продавать свои голоса и сохранить свою гордость.

«Давайте не будем позволять им таким влиянием и деньгами распоряжаться по своему желанию. Мы же люди. Не будем рабами богатых людей. Пусть этот человек [Мирлан Бакиров] сам отвечает, не хочу говорить о нем плохо за спиной и брать его грехи на себя», — открестился от комментирования слов лидера «Мекеним Кыргызстан» Кадырбеков.

Контекст: Форма №2 позволяет избирателю менять участок и голосовать не по месту прописки. Однако некоторые партии пользуются этим и перебрасывают своих избирателей на определенные участки. Зачастую партии платят за это около двух тысяч сомов, иными словами они подкупают избирателей. Неоднократно обвинялись в подкупе голосов такие партии, как «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». Одна считается провластной, вторую связывают с Матраимовыми.

Первая часть видеотрансляции:

Вторая часть телетрансляции:

Текстовая трансляция: