Во время предвыборной агитации в Бишкеке депутат парламента и кандидат от партии «Социал-демократы» Ирина Карамушкина рассказала, почему несколько лет назад она призывала кыргызстанцев проголосовать за Сооронбая Жээнбекова. Теперь она считает, что таким, как он нельзя доверять страну.

По словам Карамушкиной, она 25 лет пробыла с Жээнбековым в одной партии и верила ему.

«Понимаю, когда мне говорят: “Ирина, это ваш партиец сегодня президент, это вы три года назад уговаривали поддержать вас”…Я хочу сказать вам всем: мне очень стыдно. Мне очень стыдно перед вами, потому что, так же как сейчас перед вами, я так же рвала жилы и говорила: “Голосуйте за нашего кандидата, в президенты!” Но доверие — это не грех. Мы доверяли, я тоже доверяла. И преемственность должна быть у президентов, чтобы они вели курс [в одном направлении]», — заявила она в своем выступлении.

Карамушкина надеялась, что Жээнбеков продолжит курс своего предшественника Алмазбека Атамбаева.

«Неужели за 6 лет нельзя было перенять этот опыт? И раз Сооронбай Жээнбеков наш партиец, 25 лет я с ним была в одной партии, я думала, что когда экс-президент и президент от нашей партии объединят усилия, то мы еще больше и лучше продвинем нашу страну [вперед]. Но видимо, консультанты у Сооронбая Жээнбекова были другие и сегодня вы видите, как семейно-клановое правление все дальше и больше разрушает профессиональный кадровый состав нашей республики», — добавила Карамушкина.

Во время выборов президента в 2017 году Карамушкина агитировала за Жээнбекова, утверждая, что он еще никого не предал. После победы в выборах отношения между Алмазбеком Атамбаевым и Сооронбаем Жээнбековым ухудшились.

Ирина Карамушкина — одна из самых преданных сторонниц бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, и после ссоры двух лидеров осталась на стороне бывшего главы государства. К ней присоединилась меньшая часть правящей партии СДПК, произошел раскол. Он привел к тому, что к парламентским выборам 2020 депутаты СДПК разбежались по разным партиям. Сторонники Атамбаева, в том числе Карамушкина, вошли в партию его сыновей «Социал Демократы».

Карамушкина была соратницей Атамбаева и 7 апреля 2010 года, когда аресты и протесты обернулись сменой власти и побегом клана Бакиевых. Она трижды становилась депутатом парламента от партии СДПК, лидером которой на протяжении многих лет был Атамбаев.

Пока Атамбаев был президентом, Карамушкина предлагала привлекать кыргызстанцев к ответственности за критику его действий в соцсетях. После начала конфликта между бывшим президентом и его преемником Сооронбаем Жээнбековым она заявила, что несогласные с Атамбаевым должны покинуть партию. Карамушкина также призывала изъять богатства семей Жээнбековых и Матраимовых.

Карамушкина активно участвовала во всех митингах сторонников Атамбаева и призывала власти республики исправить свои ошибки в судебной системе и в других направлениях. Во время штурма дома Атамбаева в Кой-Таше она находилась рядом с бывшим президентом.

Генпрокуратура обвинила Карамушкину в захвате заложников, и заключила под домашний арест. Бывший президент Алмазбек Атамбаев находится в СИЗО-1 — его уже признали виновным по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева и приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, ему предъявили несколько обвинений в коррупции и отмывании доходов, а также ему вменяют несколько статей после штурма его резиденции. Следствие считает, что он организовал захват заложников, массовые беспорядки, попытку насильственного захвата власти, убийство и так далее.