Мадумаров возглавил «Бутун Кыргызстан» в 2010 году. Он уже был депутатом трех созывов парламента в 1995, 2000 и 2005 годах. В IV созыве Мадумаров успел поработать спикером.

Политик был кандидатом на пост президента дважды — в 2011 и 2017 году.

На выборах президента в 2011 году Мадумаров занял второе место (14,8%), проиграв Алмазбеку Атамбаеву (62,5%).

В 2017 Мадумаров также был кандидатом в президенты, однако проиграл (6,5%) и Сооронбаю Жээнбекову (54,2%), и Омурбеку Бабанову (33,4%).