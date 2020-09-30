Партия «Бутун Кыргызстан» позиционирует себя как одна из самых известных и старейших оппозиционных партий Кыргызстана.
«Бутун Кыргызстан» появилась в декабре 2006 года. Сейчас лицом политобъединения является Адахан Мадумаров, но кто стал основателем — история умалчивает. По крайней мере, сайт партии никакой информации об этом не дает. Впрочем, на нем вообще нет никаких данных об истории «Бутун Кыргызстан».
Мадумаров возглавил «Бутун Кыргызстан» в 2010 году. Он уже был депутатом трех созывов парламента в 1995, 2000 и 2005 годах. В IV созыве Мадумаров успел поработать спикером.
Политик был кандидатом на пост президента дважды — в 2011 и 2017 году.
На выборах президента в 2011 году Мадумаров занял второе место (14,8%), проиграв Алмазбеку Атамбаеву (62,5%).
В 2017 Мадумаров также был кандидатом в президенты, однако проиграл (6,5%) и Сооронбаю Жээнбекову (54,2%), и Омурбеку Бабанову (33,4%).
«Бутун Кыргызстан» участвовала в выборах в парламент и в 2010 и в 2015 годах. Однако обра раза партии не хватило чуть меньше процента голосов избирателей, чтобы пройти в парламент.
В 2010 году в день выборов «Бутун Кыргызстан» преодолела пятипроцентный порог, набрав 5,06% голосов избирателей. По телевидению было объявлено, что «Бутун Кыргызстан» по итогам парламентской гонки проходит в Жогорку Кенеш, набрав «достаточное количество голосов» — 145 тысяч 455.
В ночь на 11 октября система ГАС «Шайлоо» начала отражать снижение их показателя и в конце концов процент голосов избирателей за «Бутун Кыргызстан» упал до 4,6. В эфире КТР было объявлено, что количество избирателей по всей стране «увеличилось за счет дополнительных списков».
По данным ЦИК, всего по стране должно было проголосовать более трех миллионов человек. Таким образом пятипроцентный порог с учетом изменений составил более 150 тысяч голосов. «Бутун Кыргызстан» была не согласна с «непонятным повышением порогового количества голосов». Партия митинговала и обращалась в суд, но процесс пересчета голосов так и не был запущен.
В 2015 году на парламентских выборах с партией произошла очень похожая история с нехваткой голосов избирателей.
Перед выборами Мадумаров объединился с партией «Эмгек», которую возглавлял владелец «Дордоя» Аскар Салымбеков. Мадумаров и Салымбеков объявили о тандеме в мае 2015 года, а уже в декабре заявили о распаде коалиции.
По официальным данным, партия набрала на выборах 6,4% голосов. Ей не хватило чуть менее одного процента голосов, чтобы преодолеть барьер в 7% и пройти в парламент.
После выборов «Бутун Кыргызстан» обращалась с жалобами в ЦИК, заявляя, что на 45 участках для голосования была слишком большая разница между ручным подсчетом бюллетеней и данными от электронных урн. В «Бутун Кыргызстан» утверждали, что голоса на этих участках были учтены неверно. ЦИК отказала партии в рассмотрении жалоб.
Что предлагает партия?
В своей предвыборной программе «Бутун Кыргызстан» делает особый акцент на тяжелых последствиях пандемии коронавируса в Кыргызстане, пик которой пришелся на июнь и июль 2019 года. В частности, партия предлагает создать комиссию, которая должна изучить причины, которые привели к кризису в системе здравоохранения. «Бутун Кыргызстан» также считает необходимым привлечь к ответственности чиновников, которые будут признаны виновными в допущении кризисной ситуации.
В качестве экономических реформ «Бутун Кыргызстан» предлагает укрепить позиции малого и среднего бизнеса, избавив их «избыточного регулирования», а также создавать в Кыргызстане готовую к продажу продукцию, нежели продавать сырье. Партия также считает нужным введение квот для выпускников сельских школ в университетах на специальности, которые особо необходимы в селах.
Кроме этого, партия предлагает восстановить льготы для пенсионеров, которые были отменены ранее, а также обеспечить бесплатным интернетам школы, а также университеты по всей стране.
«Бутун Кыргызстан» утверждает, что придерживается принципа сильной власти, которая, тем не менее, служит народу и основывается на его доверии.
Также партия заявляет, что стремится к равному распределению доходов среди граждан, защите населения от бедности и произвола властей. Кроме того, «Бутун Кыргызстан» называет своей ценностью развитие горных и отдаленных регионов, а также повышение эффективности работы государства.
Скандалы, связанные с партией
Путь «Бутун Кыргызстан» к участию в предстоящих выборах был тернистым.
Сначала к партии присоединился экс-премьер Темир Сариев, который, впрочем затем объявил о своем выходе из союза с Мадумаровым.
Впрочем Сариев объединился и с партией «Ата Мекен», однако также вышел из союза. В итоге позже он отказался идти на выборы.
Еще одним скандалом закончилось исключение из списка партии бывшего депутата Турсунбая Бакира уулу.
Вскоре после начала агитационного периода, Бакир уулу обвинил партию в том, что она подала в ЦИК список, который не утверждала на съезде.
Он подал в суд на партию, а ЦИК не зарегистрировала «Бутун Кыргызстан» на выборы. В результате суд встал на сторону партии и ее допустили к выборам.
Кандидаты партии
Сейчас список «Бутун Кыргызстан» очень разнообразен. В нем есть и действующие депутаты, бывшие высокопоставленные чиновники, и даже актеры.
Возглавляет список сам Адахан Мадумаров. Несмотря на то, что он называет себя оппозиционным политиком, этот имидж был подпорчен в 2013 году. Мадумаров получил пост заместителя генсекретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств и уехал в Анкару. В 2015 году он вернулся в страну.
В одном из интервью журналистам он заявил, что, если власти сделают ему выгодное предложение, он, вероятно, согласится. Предложение пока не поступило, поэтому он до сих пор в оппозиции.
На второй позиции списка «Бутун Кыргызстана» идет майор милиции Омурбек Суваналиев. Его называли комиссаром Катани за бесстрашную войну с криминалом.
Суваналиев был в оппозиции к президенту Алмазбеку Атамбаеву, Резко критиковал его и называл некомпетентным человеком и популистом.
До 23 августа он был замсекретаря Совета Безопасности — органа, который очень тесно работает с президентом страны. Суваналиев сам написал заявление о приостановлении своих полномочий, Сооронбай Жээнбеков подписал его прошение.
Суваналиев перед началом выборной кампании обвинил несколько партий — Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Замандаш» — в сотрудничестве с криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым. В МВД слова Суваналиева назвали популизмом.
На третьей строчке расположился Исхак Масалиев. Незадолго до летних каникул он сдал мандат депутата. Масалиев был депутатом четыре раза, а в последний раз он прошел в парламент от партии «Өнүгүү — Прогресс».
Он инициировал поправки в Закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики», предлагая прописать механизм снятия неприкосновенности с экс-президента.
Но после внесенных депутатами изменений отказался от своей инициативы. Однако депутаты приняли этот законопроект и использовали его против Алмазбека Атамбаева, который сейчас проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам и находится в СИЗО-1.
Седьмым в списке партии идет Курсан Асанов, экс-замглавы МВД, который стал особенно известным после штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше в августе 2019 года.
Тогда в интернете распространили видеозапись, на которой Асанов убеждает Атамбаева прекратить сопротивление и сдаться властям. Однако затем Асанова неожиданно сняли с должности замглавы МВД.
Милицейского чиновника уволили с жесткой формулировкой: за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия.
Против него возбудили уголовное дело, подозревая в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, он не должен был проводить переговоры с Атамбаевым.
Под номером девять в списке партии идет депутат парламента от фракции СДПК Саматбек Ибраев. Он получил свой мандат лишь весной этого года.
Его сына Данияра Ибраева подозревают в семи фактах мошенничества в особо крупном размере.
Он заочно уведомлен о подозрении в совершении преступления. Суд заочно заключил его под стражу. Данияр Ибраев был объявлен в международный розыск, в том числе и по линии Интерпола. В феврале его задержали в Болгарии, где он попросил убежища. Сейчас идет процесс экстрадиции Данияра Ибраева в Кыргызстан.
Замыкает топ-10 Медербек Малабаев — сын экс-депутата парламента второго и третьего созывов, бывшего таможенника Муратбека Малабаева. Когда Аскар Акаев был президентом Муратбека Малабаева называли «кошельком президентской семьи».