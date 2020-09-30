Пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Кубатбек Боронов поручил отправить врачей из Бишкека в Баткенскую, Ошскую и Джалал-Абадскую области для изучения эпидемиологической ситуации с COVID-19.

По словам Боронова, ситуация с коронавирусом в этих областях «вызывает тревогу». Группой врачей будет руководить замглавы минздрава Мадамин Каратаев.

«Сейчас в Бишкеке ситуация относительно спокойная, силы специалистов необходимо направить в те регионы, где положение вызывает определенную тревогу. Необходимо приложить все усилия для нормализации ситуации в Баткенской области и недопущения увеличения количества больных», — сказал Боронов.

Группа врачей проанализирует ситуацию в областях и выяснит с чем связано увеличение количества больных в регионах.

Премьер-министр добавил, что ответственность за заражения граждан несут главы областей.

«В случае проблем или сложностей необходимо информировать Республиканский штаб, а не ждать, когда начнется массовое заражение», — добавил он.

За последнюю неделю в Кыргызстане наблюдается увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом. В том числе и в Баткенской области, где Республиканский штаб с начала ввел ряд ограничений, но позже снял их по обращению граждан.

Несмотря на это, проверки в области выявляют нарушения санитарных норм на рынках и массовые мероприятия в домах граждан. С 26 по 28 сентября во время проверки 1 036 объектов, нарушителей оштрафовали на 193 тысячи сомов.

По данным минздрава, на 30 сентября по республике выявили всего 46 669 случаев заражения COVID-19. С выздоровлением из больниц за время пандемии выписали 42 879 пациентов. Умерли от осложнений вызванных коронавирусом 1 064 пациента.