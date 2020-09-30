Кадыр Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева, опубликовал заявление о том, что уголовное дело в отношении Сапара Исакова о коррупции при реконструкции Исторического музея якобы вел племянник президента Арстанбек Боромбаев. Кадыр Атамбаев заявил, что Боромбаев отправлял указание следователям ГКНБ, когда они вели расследование.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры КР заявила, сославшись на законодательство страны, что прокуроры могут давать указания органам дознания.

«Указания прокурора органам дознания и следствия в связи с рассмотрением заявлений, сообщений о преступлениях и расследованием уголовного дела, данные в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, являются для этих органов обязательными», — отмечают в Генпрокуратуре.

По версии Генпрокуратуры, Боромбаев не нарушал закон и был обязан отправить указание о проведении следственных действий в ГКНБ. А следователь эти указания должен был выполнить.

«При несогласии следователя с решением прокурора по уголовному делу тот вправе обратиться к вышестоящему прокурору с письменным изложением своих возражений. Обжалование полученных указаний вышестоящему прокурору не приостанавливает их исполнения», — поясняют в пресс-службе.

На указание Боромбаева возражений со стороны следователя ГКНБ не поступало.

Атамбаевы, Жээнбековы, Матраимовы

Кадыр Атамбаев идет на парламентские выборы от партии «Социал-демократы». Представители партии уже неоднократно заявляли, что страной управляет «клан Матраимовых-Жээнбековых», с которым нужно бороться.

В своем недавнем видеоролике Кадыр Атамбаев рассказал, что родственники главы страны Сооронбая Жээнбекова работают на таможне и в Генпрокуратуре на ключевых постах.

«Бывшие подчиненные Матраимовых идут на повышение, а родственники Жээнбековых становятся их подчиненными на таможне, занимая их прежние должности», — сказал он.

При этом, Жээнбеков пришел к власти благодаря поддержке Алмазбека Атамбаева, который называл его своим преемником. Однако после избрания Жээнбековым президентом, между ним и Атамбаевым начался конфликт. В результате Атамбаев находится под стражей, как обвиняемый по нескольким уголовным делам.

Одной из причин конфликта между Атамбаевым и Жээнбековым называют то, что Сапар Исаков уволил Райымбека Матраимова с поста замглавы Таможенной службы. Сапар Исаков — один из ближайших соратников Атамбаева. Сам Атамбаев неоднократно заявлял, что Жээнбеков связан с Матраимовыми.

Райымбек Матраимов

Матраимовы — один из влиятельнейших кланов в стране. В мае 2019 года «Азаттык» выпустил расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых. Позже Матраимовы опровергли информацию о причастности к выводу средств, а финпол проверил доводы журналистов и заявил, что имущества Матраимовых за рубежом не найдено.

Осенью 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути». В нем они рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с Матраимовым.

Информатор журналистов — Айеркен Саймаити — признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Раима Матраимова. За 11 дней до выхода расследования Саймаити был убит в Стамбуле, где он жил в последние годы после испортившихся отношений с кланом Абдукадыр.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым отчасти из-за «дружбы» нового президента с семьёй Матраимовых. Атамбаев неоднократно обвинял Жээнбекова в связях с Матраимовыми, называя бывшего таможенника «Раимом-Миллионом».