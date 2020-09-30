ЦИК Кыргызстана опубликовала ответ МВД председателю Нуржан Шайлдабековой о том, как идет расследование возможного подкупа избирателей кандидатом от партии «Биримдик» в Нарыне.

30 августа в соцсетях распространили видео, на котором глава айыл окмоту в селе Чет-Нура Азамат Мусурканов призывает жителей голосовать за кандидата от партии «Биримдик» Улана Бакасова. По словам главы айыл окмоту, Бакасов обещал сельчанам 500 тысяч сомов в случае их поддержки. Видео было отправлено в правоохранительные органы.

Факт правонарушения зарегистрировали в ЕРПП по статье «Подкуп избирателей» еще 1 сентября. Но досудебное расследование идет до сих пор.

В документе от МВД говорится о том, что люди, которых запечатлели на видео, просто собрались, чтобы обсудить наболевшие сельские проблемы.

«В ходе досудебного производства Азамат Мусурканов и глава села Орто-Нура Кубатбек Молдогазиев 1978 года рождения сообщили в своих показаниях, что 28 августа примерно в 18:00 собрали сельских жителей на местном складе для автомашин, чтобы поднять инициативу замены сломанного комбайна на новый и выслушать мнение людей», — говорится в сообщении.

Сейчас милиция уточняет личности тех, кто попал на запись, переданную правоохранителям и собирает их показания.

Ранее ЦИК раскритиковала МВД за то, что они «волокитят» это дело. Информацию от МВД Центризбирком «принял к сведению». После этого комиссия обратилась в правительство с требованием привлечь к ответственности всех виновных в затягивании рассмотрения дела.

Представитель партии «Биримдик» сообщила, что по этому делу подан иск к главе айыл окмоту в Нарыне, по которому уже состоялось одно судебное заседание. Следующее пройдет 13 октября.

«Это частный вопрос между Бакасовым и Мусуркановым. Выносить предупреждение партии незаконно», — сказала она.

«Биримдик» и скандалы

Партия «Биримдик» (в переводе с кыргызского «Единство») считается новой партией власти вместо расколовшейся на три части СДПК. В ее рядах много экс-депутатов СДПК, которые при расколе партии на «атамбаевских» и «жээнбековских» поддержали Сооронбая Жээнбекова.

Во второй двадцатке этой же партии находится родной брат президента Кыргызстана Асылбек Жээнбеков. Многие считают, что именно он управляет «Биримдик», хотя официально лидер партии экс-гендиректор «Мегакома» Акылбек Жамангулов.

В кыргызском политическом поле говорят и о том, что Асылбек Жээнбеков имеет большое влияние на Сооронбая Жээнбекова. Сам Асылбек Жээнбеков в недавнем интервью рассказал, что не причастен к большой политике и не вмешивается в дела брата.

Инцидент в Нарынской области для «Биримдик» далеко не первый. Партию уже обвиняли в привлечении админресурса на выборах, досрочном размещении агитационных баннеров, подкупе избирателей. Также сторонники «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» как минимум дважды дрались друг с другом. Но после ряда этих происшествий с гонки партия до сих пор не снята.

Критикуют партию, которая выдвигает в качестве основной идеологии евразийство, не только за нарушения. Высказывание председателя партии «Биримдик» Марата Аманкулова о том, что

Кыргызстану пора одуматься от независимости, спровоцировало волну негатива в соцсетях и митинги в Бишкеке и Оше.

