Центральная комиссия увеличила смету расходов на проведение парламентских выборов 4 октября. Дополнительные почти 1 миллион 860 тысяч сомов будет потрачены на организацию еще одного избирательного участка в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Теперь вместо утвержденных ранее 447 млн 726 тысяч сомов, на выборы потратят 449 млн 583 тысяч сомов. Решение об открытии дополнительного участка в Москве было принято 18 сентября 2020 года.

Кроме этого, кыргызские власти попросили у Турции финансовой помощи для проведения парламентских выборов. Турецкое посольство в Кыргызстане сообщило, что Турция готова выделить $100 тысяч — почти 8 млн сомов — на покупку автоматических урн для голосования и мониторов. Также турецкие власти направят в Кыргызстан наблюдателей.

В сентябре 2019 года правительство заложило на парламентские выборы больше 1,2 миллиардов сомов. Однако из-за пандемии все статьи бюджета были сокращены и на выборы в Жогорку Кенеш планировалось потратить 560 млн сомов.

Позже ЦИК сообщила, что расходы оптимизировали до 446,9 млн сомов. Выборы в парламент пройдут 4 октября 2020 года.