Республиканский штаб сообщил, что в ближайшие дни в Баткенской области откроется инфекционная больница.

Больницу построили на базе старого здания областного центра семейной медицины. В больнице модернизировали систему отопления, канализации и водопровода. Инфекционная больница рассчитана на 90 коек, куда уже доставили первую партию медоборудования.

«Реанимационное отделение больницы рассчитано на 9 пациентов. В каждой палате будет кислородный концентратор. В ближайшие дни ожидается установка централизованной подачи кислорода», — сообщили в штабе.

В новой больнице будут работать 78 медработников. До этого на 120 тысяч человек в области было инфекционное отделение на 45 койко-мест.

Строительство больницы начали 4 августа, на это из бюджета выделили 12 миллионов сомов. Тогда полпред Баткенской области Алишер Абдрахманов говорил, что строительство больницы завершится в течении месяца.

Правительство решило строить новые инфекционные больницы после первой волны заражений коронавирусом. Тогда система здравоохранения не справлялась с наплывом новых зараженных и в больницах для пациентов не было коек.

Справиться с большим количеством зараженных помогли временные дневные и ночные стационары, в которых принимали пациентов с легкой формой коронавируса.

За последнюю неделю в Кыргызстане наблюдается рост новых случаев заражения COVID-19. Каждый день Республиканский штаб сообщает о более 100 новых случаях заражения коронавирусом.

Ранее на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что рост заболеваемости после спада — это естественный процесс.

По данным штаба, на 30 сентября в Кыргызстане выявили всего 46 669 случаев заражения коронавирусом. Из больниц с выздоровлением за время выписали 42 879 пациентов. Умерли 1 064 пациента от осложнений, вызванных коронавирусом.