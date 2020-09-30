«Мекен Ынтымагы» была зарегистрирована в Министерстве юстиции 23 июня 2010 года. Партия принимала участие в парламентских выборах дважды, в 2010 и 2015 году и оба раза в парламент не прошла.
Лозунг партии:
Правда и только правда спасёт Кыргызстан!
На съезде, который прошел 19 августа 2020 года, с «Мекен Ынтымагы» объединились Партия национального возрождения «Асаба», партия «Кайран эл», «Застройщики Кыргызстана» и «Элдик Козомол».
Основатель и лидер партии — Темирбек Асанбеков — ветеран Афганской войны. Асанбеков также является руководителем «Центра содействия защите и поддержке кыргызстанцев», который находится в Москве. Асанбеков дважды выдвигал свою кандидатуру на пост президента. В 2011 году он занял 4 место, при этом он набрал всего 0,9% голосов избирателей. Первые три места распределились между Алмазбеком Атамбаевым (62,5%), Адаханом Мадумаровым (14,8%) и Камчыбеком Ташиевым (14,3%).
В 2017 году он вновь собирался участвовать в выборах, но ЦИК отказала ему в регистрации, признав недействительными более половины подписей в его поддержку.
В своём обращении к избирателям, председатель партии Темирбек Асанбеков 7 сентября в эфире КТРК заявил, что нынешняя система управления обслуживает интересы лишь «узкого круга людей». Асанбеков призвал бюджетников голосовать сердцем и не бояться «потерять нынешний скудный паек от государства».
Программа партии
«Мекен Ынтымагы», согласно своей программе, планирует способствовать социально-экономическому развитию, улучшать энергетическую отрасль, поддерживать малый бизнес, пересматривать налоговую политику.
Партия ставит своей первоочередной задачей развитие энергетической отрасли Кыргызстана для экспорта. В «Мекен Ынтымагы» считают, что политическая стабильность — основа экономического роста, поэтому нужно выстраивать диалог со всеми слоями общества.
Для того, чтобы решить проблему безработицы, увеличить производство и национальный доход, партия предлагает создать аналитический орган в правительстве.
Политобъединение предлагает освободить предпринимателей от всех налогов, если их годичный оборот не превышает 100 тысяч долларов США.
Основные тезисы:
- Развитие аграрного сектора и помощь сельхозпроизводителям с выходом на международный рынок.
- Создание благоприятных условий для развития лёгкой промышленности.
- Госбюджет будет ориентирован на развитие образования, здравоохранения, культуры и искусства.
- Создание специального государственного фонда национального развития. В течение 5 лет фонд будет пополняться за счет внутренних ресурсов и избавит страну от внешних кредиторов. Затем, после оплаты внешнего долга, основные средства фонда направят на поддержку и развитие национальной экономики.
Ознакомиться с полной программой партии можно здесь.
На парламентских выборах в 2015 году «Мекен Ынтымагы» заявляла, что найдёт выход из экономического кризиса, создаст рабочие места и в корне поменяет систему госуправления. Также партия обещала объединить «людей, которые свято хранят гордость, правдивость, дружбу» и воспитает новые общественные движения. Ещё партия выступала против «бесконечной смены Конституции».
Скандалы, связанные с партией
Темирбек Асанбеков не входит в число известных действующих политиков Кыргызстана, но несколько раз он оказывался в центре скандалов.
Так 29 апреля 2015 года Темирбек Асанбеков вместе с лидером партии «Ветеранов войны в Афганистане» Акбоконом Таштанбеков созвал ветеранов войны в Афганистане на так называемое «собрание дружбы». Но пришедшие на собрание ветераны возмутились тем, что Асанбеков пытается подменить или дублировать другие организации участников военных действий, которые работают на протяжении многих лет.
Также перед парламентскими выборами в 2015 году в интернете появилась информация о том, что якобы партию «Мекен Ынтымагы» финансирует Бермет Акаева, дочь беглого президента Аскара Акаева. Однако, на предвыборных теледебатах эфире КТРК, Темирбек Асанбеков опроверг эту информацию и заверил, что «не знаком с Бермет Акаевой и тем более не получал никаких денег ни от нее, ни от других внешних сил».
Асанбеков тогда подчеркнул, что не работал ни при Акаеве, ни при Бакиеве. А те, «кто с ними работал, сидят в Белом доме».
«Я всегда сам финансировал свою предвыборную кампанию. Сейчас помогают сопартийцы», — сказал он в 2015 году.
Кандидаты партии
В партии не представлено каких-либо знаменитых политиков или депутатов парламента шестого созыва. Возглавляет партийный список лидер партии Темирбек Асанбеков. В первой десятке списка партии в основном идут бизнесмены.
К примеру, Мирбек Мурзабаев уже выдвигался от «Мекен Ынтымагы» на выборах в 2015 году — тогда Мурзабаев был на 11 месте в списке кандидатов. По данным osoo.kg, он является директором компании «Т-ВинТрейд компани».
Шералы Таабалдиев, по данным osoo.kg, директор фирмы «Даан». Русланбек Жапаркулов работает замначальника МТУ №1 в Ленинской районной администрации мэрии Бишкека. Сиражидин Халмуратов — директор компании «Тепло и Ко», которая занимается добычей угля.
Жолдошбек Орозов уже был кандидатом в депутаты. На парламентских выборах в 2015 году Орозов баллотировался от партий «Бир Бол» и был на 56 месте в списке кандидатов.
Бакыт Узенбаев — гражданский активист и пограничник доброволец. Он житель села Дейрес Аксыйского района. Узенбаев не раз высказывал недовольство приграничной политикой кыргызстанских властей в Аксыйском районе.
Нагима Бараканова уже выдвигалась от «Мекен Ынтымагы» на выборах в 2015 году. Тогда кандидатка была на 19 месте в списке кандидатов.