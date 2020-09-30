В 2017 году он вновь собирался участвовать в выборах, но ЦИК отказала ему в регистрации, признав недействительными более половины подписей в его поддержку.

В своём обращении к избирателям, председатель партии Темирбек Асанбеков 7 сентября в эфире КТРК заявил, что нынешняя система управления обслуживает интересы лишь «узкого круга людей». Асанбеков призвал бюджетников голосовать сердцем и не бояться «потерять нынешний скудный паек от государства».

Программа партии

«Мекен Ынтымагы», согласно своей программе, планирует способствовать социально-экономическому развитию, улучшать энергетическую отрасль, поддерживать малый бизнес, пересматривать налоговую политику.

Партия ставит своей первоочередной задачей развитие энергетической отрасли Кыргызстана для экспорта. В «Мекен Ынтымагы» считают, что политическая стабильность — основа экономического роста, поэтому нужно выстраивать диалог со всеми слоями общества.

Для того, чтобы решить проблему безработицы, увеличить производство и национальный доход, партия предлагает создать аналитический орган в правительстве.

Политобъединение предлагает освободить предпринимателей от всех налогов, если их годичный оборот не превышает 100 тысяч долларов США.

Основные тезисы:

Развитие аграрного сектора и помощь сельхозпроизводителям с выходом на международный рынок.

Создание благоприятных условий для развития лёгкой промышленности.

Госбюджет будет ориентирован на развитие образования, здравоохранения, культуры и искусства.

Создание специального государственного фонда национального развития. В течение 5 лет фонд будет пополняться за счет внутренних ресурсов и избавит страну от внешних кредиторов. Затем, после оплаты внешнего долга, основные средства фонда направят на поддержку и развитие национальной экономики.

Ознакомиться с полной программой партии можно здесь.

На парламентских выборах в 2015 году «Мекен Ынтымагы» заявляла, что найдёт выход из экономического кризиса, создаст рабочие места и в корне поменяет систему госуправления. Также партия обещала объединить «людей, которые свято хранят гордость, правдивость, дружбу» и воспитает новые общественные движения. Ещё партия выступала против «бесконечной смены Конституции».

Скандалы, связанные с партией

Темирбек Асанбеков не входит в число известных действующих политиков Кыргызстана, но несколько раз он оказывался в центре скандалов.

Так 29 апреля 2015 года Темирбек Асанбеков вместе с лидером партии «Ветеранов войны в Афганистане» Акбоконом Таштанбеков созвал ветеранов войны в Афганистане на так называемое «собрание дружбы». Но пришедшие на собрание ветераны возмутились тем, что Асанбеков пытается подменить или дублировать другие организации участников военных действий, которые работают на протяжении многих лет.