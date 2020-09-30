Центризбирком 29 сентября исключил Кудрета Тайчабарова из списка кандидатов в депутаты от партии «Кыргызстан» предыдущего созыва. Он состоял в списке «Кыргызстана» на выборах 2015 года. Ранее журналист заявлял, что его вызвали на допрос в МВД после интервью «Азаттыку», в котором он обвинял Матраимовых в давлении на Айбека Осмонова.

По данным ЦИК, Тайчабаров сам подал заявление о том, чтобы его исключили из списка кандидатов. Сам же журналист опубликовал на своей странице в фейсбуке видео с заседания комиссии, на котором рассматривали его «официальный отказ от депутатства». Сейчас он находится в России, куда был «вынужден уехать из-за преследования криминалитета» в Кыргызстане.

Тайчабаров рассказал «Клоопу», что кто-то заставил действующих депутатов от партии «Кыргызстан» сдать свои мандаты, а тех, кто был в списке до него — написать заявление об отказе от депутатства. После этого ему позвонили и попросили забрать свой мандат.

«Меня хотят задержать по какой-нибудь причине, вынудив разными путями приехать в Кыргызстан. Поэтому и очередь на мандат так быстро подвели. Но я отказался от него», — написал журналист.

Интервью Тайчабарова

22 сентября «Азаттык» провел прямой эфир, посвященный влиянию «черных» (криминалитет) на парламентские выборы в Кыргызстане. Во время него Кудрет Тайчабаров рассказал о том, что Райымбек Матраимов давил на бизнесмена Айбека Осмонова, который основал партию «Мекеним Кыргызстан».

В результате этого Осмонов, который хотел пойти на выборы в качестве лидера «Ыйман Нуру», был «вынужден» отказаться от кандидатства в депутаты и покинул страну.

После эфира Тайчабаров заявил, что его вызвали на допрос в представительство МВД Кыргызстана в России. Хотя когда он ранее просил кыргызских милиционеров проверить слежку за ним, его обращение проигнорировали.

В МВД же отрицают, что это был допрос и заверили, что милиционер лишь «предлагал свою помощь, если есть угроза жизни и здоровью» Тайчабарова. Пресс-секретарь МВД Бакыт Сейитов попросил не связывать это с политикой, так как тут «вообще не стоит вопрос о вызове на беседу или запугивании».

Связь Осмонова с Матраимовыми

Айбек Осмонов, про давление на которого Тайчабаров рассказал в своем интервью, является основателем партии «Мекеним Кыргызстан». Также он родной брат бизнесмена Нурбека Осмонова, который возглавляет холдинг «Каганат Инвест»: в него входят завод по строительству электробусов, строительная компания «Ихлас» и «Кыргызтекстиль».

Журналист заявил, что политобъединение у Осмонова отобрали силой — якобы сначала ему предложили деньги, а после и вовсе припугнули криминалом.

После этого Осмонов основал «Ыйман Нуру», в которую перешли депутаты местного кенеша, которые были избраны от его первой партии, когда он еще возглавлял ее. Это не понравилось Матраимовым.

После этого началась череда заявлений членов «Ыйман Нуру» о давлении со стороны Матраимова. Правда, некоторые из них удалили затем свои посты. А 6 сентября в Оше сгорела текстильная фабрика дочерней компании Осмоновых.

После эфира «Азаттыка» Айбек Осмонов записал обращение, в котором подтвердил, что покидал страну — но делал это по делам бизнеса и сейчас в Бишкеке. Он заявил, что решил отказаться от выборов, чтобы помочь другому своему брату Жанарбеку Алымову, который баллотируется от «Мекеним Кыргызстан».

Кто такие Матраимовы?

Матраимовы — один из влиятельнейших кланов в стране. В мае 2019 года «Азаттык» выпустил расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых. Позже Матраимовы опровергли информацию о причастности к выводу средств, а финпол проверил доводы журналистов и заявил, что имущества Матраимовых за рубежом не найдено.

Осенью 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути». В нем они рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с Матраимовым.

Информатор журналистов — Айеркен Саймаити — признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Раима Матраимова. За 11 дней до выхода расследования Саймаити был убит в Стамбуле, где он жил в последние годы после испортившихся отношений с кланом Абдукадыр.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым отчасти из-за «дружбы» нового президента с семьёй Матраимовых. Атамбаев неоднократно обвинял Жээнбекова в связях с Матраимовыми, называя бывшего таможенника «Раимом-Миллионом».