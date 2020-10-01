В соцсетях 29 сентября растиражировали видеообращение Денисак Болот уулу. Мужчина представился как төрага Миң-Кутского айыл өкмөтү. Он сообщил, что сторонники Улана Бакасова, кандидата от партии Биримдик, выделили 300 тысяч сом на установку в вышеназванном селе питьевой воды.

«22 сентября пришли ребята Улана Бакасова, договорившись на 700 тысяч сом провести питьевую воду, оставили 300 тысяч сом. Они сказали нам, что если мы сможем собрать 300 голосов, то 700 тысяч наши, если не сможем, то нам за каждый голос придется вернуть по 2000 сом. Это хорошо конечно если в селе проведут питьевую воду. Но Бакасов мог бы провести ее в виде благотворительности, а покупать голоса. Это ведь не правильно?» — задался вопросом Болот уулу.

Болот уулу утвердил, что на переговорах сам Бакасов не присутствовал, пришли только его люди на джипах. Он сказал, что жители села поддерживают добрые деяния Бакасова, но он на этот раз сделал не правильно — ведь президент за чистые выборы.

В тот же день кандидат от партии «Биримдик» Улан Бакасов тоже сделал видеообращение. В нем он заявил, что Денисак Болот уулу распространил ложную информацию, поэтому он будет обращаться в соответствующие органы.

«Я до этого никогда не делал видеообращение, в этот раз пришлось. Так как меня очерняют и распространяют ложную информацию. Төрага айылного кеңеша Эмгек-Талаа Нарынского района “договорились на 700 тысяч сом, был свидетелем как он давал 300 тысяч сом” распространяют вот такую ложную информацию. Таких разговоров не было, мои ребята тоже денег не давали», — дал комментарий Бакасов.

Пресс-секретарь УВД Нарынской области Кундуз Эсенгулова сообщила «Азаттыку» о начале расследования на основе видео, в котором отражены попытки подкупа голосов.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова сообщила, что по информации, связанной с Бакасовым, дано задание правоохранительным органам. Они рассмотрят его в течение пяти дней на основе выданного заключения, дело кандидатов будет рассмотрено в ведомстве.

Улан Бакасов и до этого подозревался в попытке подкупа голосов

Улан Бакасов. Фото: Супер-Инфо

В социальных сетях 30 августа распространилось видео с участием главы айыл өкмөтү, села Чет-Нура Нарынского района Азамата Мусурканова, где он просит местных жителей поддержать на парламентских выборах кандидата от партии «Биримдик» Улана Бакасова. По словам Мусурканова, если бы поддержали Бакасова, то он обещал дать 500 тысяч сом. На выделенные деньги было обещано купить комбайн.

Мусурканов призвал жителей дать ответ в течение двух дней. Также, он отметил что нужно собрать не менее 300 голосов. После, он заметил как кто-то снимает, и попросил удалить. Но видео было выслано в правоохранительные органы.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП (единый реестр проступков и преступлений) по статье «Подкуп избирателей», свидетели допрошены, дело передано в прокуратуру.

Бакасов подал в суд на главу айыл окмоту Чет-Нура Азамата Мусурканова «за унижение чести и человеческого достоинства».

Он потребовал от Мусурканова опровергнуть распространенную информацию. Мусурканов заверил редакцию «Азаттыка» что, даст комментарий по этому по поводу, по окончанию следственных мероприятий.

Улан Бакасов в списке партии «Биримдик» занимает шестое место. Он известен тем, что, во время пандемии передал в виде гуманитарной помощи 30 кислородных концентраторов и 9 реанимобилей в Нарынскую областную больницу.

«Биримдик» называют провластной партией. В списках кандидатов младший брат президента Асылбек Жээнбеков, вице-спикер Аида Касымалиева, вице-премьер-министр Аида Исмаилова, министр труда Улугбек Кочкоров.

Парламентские выборы пройдут 4 октября. Агитационная кампания заканчивается 3 октября.

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