Уже несколько дней подряд возле двух «Лабораторий Бонецкого» образовываются очереди из людей, желающих сдать ПЦР-тест на определение коронавируса. В основном это люди, купившие авиабилеты в другую страну.

Лаборатории начинают работу в 7 утра, но люди собираются уже к шести. «Мы приехали в 7 часов утра и уже были тридцатыми в очереди», — рассказала женщина KaktusMedia.

Согласно новому алгоритму, для вылета в Россию, Казахстан, Узбекистан и ОАЭ граждане Кыргызстана должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 3 дня до прибытия на территорию этих стран. Для вылетающих в Турцию результаты ПЦР-теста не требуются.

Большие очереди создаются из-за того, что принимающих странах, например, в России, котируются только тесты от «Лабораторий Бонецкого».

Кроме того, ПЦР-тесты делают только в двух филиалах лаборатории «Бонецкого» по улице Гагарина, 1а (Национальный хирургический центр) по улице Льва Толстого, 70б/1 (возле инфекционной больницы).

Очередь живая — у входа в лаборатории лежат списки, куда прибывающие граждане вносят свои фамилии. Обслуживание пациентов проходит медленно — люди вынуждены стоять по несколько часов.

В середине марта авиасообщение было прекращено из-за пандемии коронавируса. С тех пор в Кыргызстан прилетали самолеты, в основном из России, с кыргызстанцами, которые возвращались на Родину.

Республиканский штаб сообщил о возобновлении авиасообщения с несколькими странами включая Россию, Казахстан и Турцию.