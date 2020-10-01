Премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что Государственная таможенная служба Кыргызстана станет чище: в ней ликвидируют «все, что ранее вызывало недоверие граждан». Об этом Боронов сказал во время заседания правительства, где обсуждали законопроект о республиканском бюджете на 2021 год.

По его словам, таможня и налоговая служба в 2021 году будут реформироваться. Боронов планирует увеличить доходную часть дефицитного бюджета за счет таможенных сборов.

Он сказал, что на таможне внедрят компьютеризированную систему управления ASYCUDA. Такой системой уже пользуется более 90 стран, а на постсоветском пространстве — Грузия и Казахстан.

«Учитывая опыт таможенной системы ведущих стран мира, мы решили внедрить и на наших таможенных постах многофункциональную программу ASYCUDA. Программа обеспечит прозрачность доходной части бюджета и его пополнение. Все, что ранее вызывало недоверие граждан в таможенной службе, будет исключено», — сказал чиновник

В налоговой службе так же продолжат цифровизацию процессов фискализации. В нее входят электронные счет-фактуры, ККМ-онлайн, электронные сопроводительные документы, программы свободного поста.

«Все эти действия помогут не только в работе государственных органов и пополнении доходный части бюджета, но и облегчат работу предпринимателей. Эти меры, даже в условиях пандемии в 2020 году, дали положительные результаты. Налоговая служба, к примеру, ежемесячно исполняет месячный план до 1 млрд сомов», — сказал чиновник.

Контрабанда через таможню Кыргызстана

Международный опыт показывает, что ASYCUDA почти бесполезна без политической поддержки властей страны и их приверженности прозрачности таможни. А власти Кыргызстана уже показали, что игнорируют сигналы о контрабанде и коррупции на таможне. Таможенную службу постоянно критикуют за непрозрачность.

В мае 2019 года «Азаттык» выпустил расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Райымбека Матраимова, бывшего замглавы Таможенной службы. Позже Матраимовы опровергли информацию о причастности к выводу средств, а финпол проверил доводы журналистов и заявил, что имущества Матраимовых за рубежом не найдено.

Осенью 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути». В нем они рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с бывшим замглавы Таможенной службы Матраимовым.

Информатор журналистов — Айеркен Саймаити — признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Раима Матраимова. За 11 дней до выхода расследования Саймаити был убит в Стамбуле, где он жил в последние годы после испортившихся отношений с кланом Абдукадыр.

Но и в этот раз информация осталась без внимания соответствующих органов и Кыргызстана, и Китая. В своем недавнем видеоролике кандидат в депутаты 7 созыва от партии «Социал-демократы» Кадыр Атамбаев рассказал, что по его данным, клан Жээнбековых контролирует таможню республики вместе с кланом Матраимовых.

О «дружбе» Матраимовых с своим преемником Сооронбаем Жээнбековым неоднократно говорил и отец Кадыра, бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Он сейчас находится под стражей, как обвиняемый по нескольким уголовным делам.