Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 1 октября выявили 172 новых случая заражения COVID-19:

Бишкек — 18;

Ош — 11;

Чуйская область — 11;

Ошская область — 21;

Таласская область — 1;

Иссык-Кульская область — 10;

Джалал-Абадская область — 23;

Баткенская область — 77.

За все время пандемии в республике выявили 46 841 случай заражения коронавирусом.

По данным штаба, за прошедшие сутки скончался один пациент в Ошской области от осолжений вызванных коронавирусом.

Всего за время пандемии умерли 1 065 пациентов с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 104 пациента.

Бишкек — 6;

Ош — 19;

Чуйская область — 3;

Ошская область — 35;

Таласская область — 5;

Нарынская область — 5;

Иссык-Кульская область — 9;

Джалал-Абадская область — 13;

Баткенская область – 9.

Всего за время пандемии выписали 42 983 пациента из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 11 случаев заражения. Пять случаев в Бишкеке, два в Оше, три в Ошской области и один в Таласской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 13 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 266 медиков, из которых всего выздоровели 3 021 медработник.