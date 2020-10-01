Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 1 октября выявили 172 новых случая заражения COVID-19:
- Бишкек — 18;
- Ош — 11;
- Чуйская область — 11;
- Ошская область — 21;
- Таласская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 10;
- Джалал-Абадская область — 23;
- Баткенская область — 77.
За все время пандемии в республике выявили 46 841 случай заражения коронавирусом.
По данным штаба, за прошедшие сутки скончался один пациент в Ошской области от осолжений вызванных коронавирусом.
Всего за время пандемии умерли 1 065 пациентов с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 104 пациента.
- Бишкек — 6;
- Ош — 19;
- Чуйская область — 3;
- Ошская область — 35;
- Таласская область — 5;
- Нарынская область — 5;
- Иссык-Кульская область — 9;
- Джалал-Абадская область — 13;
- Баткенская область – 9.
Всего за время пандемии выписали 42 983 пациента из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили 11 случаев заражения. Пять случаев в Бишкеке, два в Оше, три в Ошской области и один в Таласской области.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 13 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 266 медиков, из которых всего выздоровели 3 021 медработник.