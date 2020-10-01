Телеканал ЭлТР отказался выпускать в эфир передачу «Азаттыка», где обсуждали высказывание председателя партии «Биримдик» Марата Аманкулова о независимости Кыргызстана. Гендиректор телеканала Керим Калыкулов объяснил отказ «Азаттыку» тем, что в передаче не участвовали представители «Биримдика».

«Там была высказана резкая критика в адрес одной партии. Но от нее не участвовал представитель», — сказал Калыкулов.

Программа «Азаттыка» «Эксперттер талдайт» транслировалась в прямом эфире в интернете 28 сентября. При подготовке передачи редакторы обратились к пресс-секретарю партии «Биримдик» Адилету Султаналиеву, но от партии никто не пришел.

В обсуждении приняли участие эксперт по конституционному праву Сания Токтогазиева, историк Кыяс Молдокасымов, политологи Алмазбек Акматалиев и Эмиль Джураев.

Что сказал Марат Аманкулов?

26 сентября в Интернете появилась видеозапись, на которой Аманкулов на встрече с российскими политиками говорит, что Кыргызстану «пора одуматься и возвращаться».

«Идеология нашей партии — евразийство. Мы будем стремиться туда. 30 лет нашей жизни и независимости, они показали, пора уже одуматься и пора уже возвращаться», — сказал российским депутатам политик. Также он заявил, что «свободная жизнь — хорошо, но пора возвращаться назад».

Его высказывание вызвало недовольство среди пользователей. На следующий день 27 сентября в Бишкеке прошел мирный митинг за независимость Кыргызстана. Его организовали гражданское движение «Баштан Башта» и политическая партия «Реформа». К мирному маршу также присоединились гражданские активисты и представители нескольких партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Чон Казат», «Ордо», «Социал-демократы», «Ыйман Нуру», «Бутун Кыргызстан», «Республика».

Гражданские активисты обратились в Центризбирком, ГКНБ и генпрокуратуру с требованием отстранить лидера партии «Биримдик» Марата Аманкулова от выборов и дать его высказываниям юридическую оценку.

Граждане считают, что позиция и идеология Аманкулова несут серьезную угрозу для конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности Кыргызстана.

Марат Аманкулов стал председателем партии «Биримдик» 10 сентября 2019 года. Он назвал это видео провокацией. Лидер партии «Биримдик» уверяет, что его слова были вырваны из контекста.

«Это было культурное мероприятие, организованное в преддверии проведения перекрестного года Кыргызстана и России в 2019 году в Москве. [] Мое выступление являлось ответом на проникновенную речь Ивана Итуловича Белекова, депутата Государственной Думы, бывшего председателя Эл Курултай Республики Алтай, большого друга Кыргызстана, одного из самых больших сторонников идеи Алтайской цивилизации», — заявил Аманкулов. Однако Аманкулов так и не прокомментировал, как сожаление о независимости Кыргызстана могло быть ответом на речь Ивана Белекова.