На десятый год существования Кыргызстана в роли парламентской республики некоторыми экспертами поднимается вопрос о состоятельности системы, ее справедливости, эффективности. Система на протяжении десяти лет относительно успешно справлялась с функцией репрезентации элит. Перевороты 2005 и 2010 годов были не по классовому принципу, не по идеологическому.
Если система представленности географических групп работала успешно 10 лет, будет ли она работать дальше, или появился запрос на новую форму представленности. Например, классовую?
Сегодня парламент представляет интересы олигархии.
Но в Кыргызстане, по сути, появился рабочий класс — это те же самые трудовые мигранты, что пересылают деньги, работают за пределами страны, это и швейная отрасль, класс мелкого и среднего предпринимательства.
Это означает, что избиратель может руководствоваться совершенно разными принципами при голосовании. Для того, чтобы разобраться в ценностях 16 партий, идущих на выборы, в их видении экономический, социальной, международной политики, я рассмотрела их программы.
Программа партии — это отражение подходов к работе. Это видение партии в целом, отражает умение формулировать и работать с текстами. Программа партии сегодня возможно не полностью, но отражает концепты тех, кто собрался под одним брендом партии, отражает понимание и идеологию лидеров и основателей.
Отношение к социальной справедливости
Представление партий о социальной политике или социальной справедливости варьируется от ценности действий в интересах коллектива до индивидуальных стратегий. Другими словами, партия видит роль государства в поддержке уязвимых слоев населения или делает ставку на то, что индивид будет самостоятельно справляться с трудностями с минимальным вмешательством государства.
К мерам с левой стороны относятся: доступное государственное жилье, государственные пакеты социальной защиты. Социальным мерам уделено много внимания в программе партии Ветеранов войны в Афганистане.
Цитата из их программы: «Все люди равны от рождения, поэтому каждому человеку должен быть обеспечен равный доступ к образованию, науке и культуре, вне зависимости от материального положения его или его родителей».
Партии «Мекенчил» и «Замандаш» говорят в своих программах о социальной поддержке в регионах страны. Партии расположенные ближе к середине спектра о социальных мерах в своих программах говорят мало, как «Ыйман Нуру» и «Ордо». Либо эти меры описаны без показателей реализуемости в виде лозунгов — как у партий «Кыргызстан» и «Биримдик».
С правой стороны от центра — партия «Мекеним Кыргызстан», меры которой направлены на государство — это частное сотрудничество в сфере образования и доступ к здравоохранению. К мерам с правой стороны относятся: частное страхование здоровья, ваучеры на образование и здравоохранение. Эти меры превалируют у партий «Реформа», «Республика», «Бир Бол».
Экономика
С левой стороны сторонники плановой экономики, укрупнения фермерских хозяйств, национализации заводов, месторождений полезных ископаемых. Такие меры встречаются у «Мекен Ынтымагы», «Мекенчил», ПП ветеранов войны в Афганистане.
Ближе к центру представлены партии, в чьих программах присутствуют экономические меры двойной направленности. Такие как «Бутун Кыргызстан» и «Ыйман Нуру». Или как программы партий «Кыргызстан» и «Биримдик» — они не говорят о конкретных экономических мерах.
С крайне правой стороны сторонники свободного рынка, приватизации, единого налога. Такие как «Реформа», «Бир Бол», «Республика» и «Мекеним Кыргызстан». Ближе к центру программы, в которых говорится об упрощении процедур для бизнеса и инвесторов.
Представление партий о экономической и социальной политике коррелируется, за редким исключением «Ыйман Нуру», в программе которой четко прописаны экономические меры и почти отсутствуют социальные. Если партия в программе говорит преимущественно о персональной ответственности в социальной сфере, то в большинстве случаев она так же говорит о свободе экономической. И, наоборот, если партия через свою программу видит Кыргызстан социальным государством, то в большинстве случаев ее экономические меры консервативны и включают национализацию и элементы плановой экономики.
Роль государства в жизни общества и граждан
Многие программы зачастую не обсуждают в своих программах роль государственной машины в жизни рядового гражданина. Но по мерам, перечисленным в программах, отношению к форме правления, можно классифицировать партии и определить их вектор к авторитаризму или свободе.
С левой стороны партии, которые говорят о цензуре интернета, контроле содержания образовательных программ — как «Мекеним Кыргызстан». В мерах партии «Ордо» прописаны механизмы контроля СМИ, а следующая цитата поясняет ее отношение к роли государства: «Те, кто в погонах, должны иметь всевозможные привилегии».
Партия «Мекенчил» предлагает установить единую ответственную систему управления. Возлагают всю ответственность на государство в «Чон Казат».
Ближе к центру расположены партии, которые в своих программах говорят о роли государства поверхностно, как партия «Кыргызстан» и «Биримдик». Или в программе заложены противоречия, как в программе партии «Замандаш», которая говорит о приверженности свободам, но описанные меры предполагают высокую роль государства. «Ата Мекен» видит высокую роль государства в инфраструктурных проектах страны, но мало говорит в программе о роли государства в общественной жизни.
Ближе к центру с правой стороны партия «Бир Бол» — она предлагает децентрализовать и оптимизировать государство.
С правой стороны спектра партии, которые предлагают государству максимально устраниться из повседневной жизни граждан. Это прослеживается в мерах программы партии «Реформа» с минимальным вмешательством в социальную и экономическую жизнь граждан. Партия «Социал Демократ» в своей программе уделяет большое внимание устранению института президента.
Почти все партии обозначают в своих программах, какие ценности объединяют членов конкретной партии.
По вертикальной шкале вверху расположены партии, для которых ценно верховенство закона, гендерное равенство, превалирование международного права над национальным, как в программе партии «Бир Бол». Другими словами, универсальные ценности.
Права и свободы человека – главная ценность партии «Ата Мекен». О верховенстве закона говорят программы партий «Мекенчил» и «Мекен Ынтымагы». Евразийство предлагается партией «Биримдик» как наднациональная идея и, в то же время, устройство общества.
Ближе к центру расположены партии, в программах которых говорится о ценности традиций наравне с универсальными ценностями, как у партий «Реформа» и «Социал Демократы». Партия «Ыйман Нуру» не говорит о ценностях напрямую, но это единственная программа, в которой встречается слово религия, что, в свою очередь, является универсальной ценностью.
Партия «Мекеним Кыргызстан» говорит о ценностях через отношение к искусству и культуре как к традиции, такое же понимание у партии «Бутун Кыргызстан». Партия «Замандаш» предлагает реформировать традиции, но придерживаться их.
По вертикальной шкале внизу расположены партии, для которых важна нация и традиция. Основной посыл программы «Чон Казат» это идея о национальном возрождении.
Программа партии «Ордо» о том, как традицию сделать нормой, а нацию поставить во главе идеологии: «Вначале нравы, потом законы и программы».
Программы о международной политике
Не все программы партий говорят о международной политике и видят Кыргызстан в мире и регионе. Партия «Мекен Ынтымагы» упомянула в программе международные торговые интересы.
6 партий в своих программах говорят о партнерстве в ЕАЭС. О евразийской концепции и векторе международной политике говорят программы «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», в последней так же указаны ЕАЭС и ШОС. О национальных интересах мельком в своих программах высказались только 2 партии — «Бутун Кыргызстан» и «Бир Бол». Подняли актуальные вопросы урегулирования пограничных вопросов «Мекенчил» и «Бир Бол».
Кроме этого надо отметить, что партия «Социал Демократы» в своей программе кроме сотрудничества с ЕАЭС говорит о развитии отношений со странами Европейского союза и восстановлении добрососедских отношений с Китаем. «Замандаш» так же отмечает участие в ОДКБ, «Ата Мекен» предлагает разработать собственную «военную доктрину» и усилить сотрудничество с ЕАЭС, ШОС и ОДКБ.
Методология
Программы партий, идущих на выборы в Кыргызстане, были взяты с сайта ЦИК. Для сравнения было взято 5 основных осей:
- Отношение к социальному равенству (растяжка от индивидуализма до коллектива);
- Экономика (плановая экономика / рынок);
- Государство (минимальное вмешательство/максимальное вмешательство) или, другими словами, растяжка от свободы к авторитаризму;
- Ценности (традиции / универсальные ценности);
- Международная политика (в программах говорится о ЕАЭС или о взвешенной политики, либо ещё о границах, для каждой партии существует отметка по этому пункту)
Далее по каждой из оси была создана дихитомизированная таблица по принципу отнесения по каждой из шкал к тому или иному вектору политики. Для создания графиков была создана таблица ранжирования. Поскольку основной метод для создания Data это качественное исследование текста, ранжирование было проведено автором по принципу наиболее и наименее выраженных в программах качеств.