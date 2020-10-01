На десятый год существования Кыргызстана в роли парламентской республики некоторыми экспертами поднимается вопрос о состоятельности системы, ее справедливости, эффективности. Система на протяжении десяти лет относительно успешно справлялась с функцией репрезентации элит. Перевороты 2005 и 2010 годов были не по классовому принципу, не по идеологическому.

Если система представленности географических групп работала успешно 10 лет, будет ли она работать дальше, или появился запрос на новую форму представленности. Например, классовую?

Сегодня парламент представляет интересы олигархии.

Но в Кыргызстане, по сути, появился рабочий класс — это те же самые трудовые мигранты, что пересылают деньги, работают за пределами страны, это и швейная отрасль, класс мелкого и среднего предпринимательства.

Это означает, что избиратель может руководствоваться совершенно разными принципами при голосовании. Для того, чтобы разобраться в ценностях 16 партий, идущих на выборы, в их видении экономический, социальной, международной политики, я рассмотрела их программы.

Программа партии — это отражение подходов к работе. Это видение партии в целом, отражает умение формулировать и работать с текстами. Программа партии сегодня возможно не полностью, но отражает концепты тех, кто собрался под одним брендом партии, отражает понимание и идеологию лидеров и основателей.

Отношение к социальной справедливости

Представление партий о социальной политике или социальной справедливости варьируется от ценности действий в интересах коллектива до индивидуальных стратегий. Другими словами, партия видит роль государства в поддержке уязвимых слоев населения или делает ставку на то, что индивид будет самостоятельно справляться с трудностями с минимальным вмешательством государства.