Пресс-служба Генпрокуратуры отчиталась о том, как органы реагируют на многочисленные нарушения закона перед выборами в парламент. В последние 2 недели перед днем голосования 4 октября жалобы на подкуп, давление со стороны партий-конкурентов, использование административного ресурса и другие нарушения поступают почти ежедневно.

Генпрокуратура сообщает, что только за последнюю неделю прокуратура Аксыйского района Джалал-Абадской области отреагировала на видео в фейсбуке, где начальник ДЭУ Аксыйского района и руководитель аппарата Аксыйской районной государственной администрации занимались подкупом избирателей в пользу кандидата от «Мекеним Кыргызстан». Госслужащие делали это ночью на служебном автомобиле.

Факт нарушения по инициативе Аксыйской прокуратуры внесли в ЕРПП по статье «Злоупотребление служебным ресурсом» Уголовного кодекса и Кодекса о проступках. Досудебным расследованием занялись в районном ОВД.

В Джалал-Абадской и Чуйской областях области республики неизвестные украли баннеры политических партий. В селе Сакалды за одну ночь исчезли 12 баннеров партии «Кыргызстан», а в селе Томонку-Чуй — баннер «Биримдик». Факты внесли в ЕРПП по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества», в местных ОВД ищут подозреваемых в преступлении.

В УВД Ошской области за это время начали расследовать давление на агитатора партии «Биримдик». Он обратился в милицию после угроз физическим насилием от неизвестных мужчин, факт внесли в ЕРПП как «Мелкое хулиганство».

А в Чуйской области выявили подделку избирательных документов. Сельчанин пришел проверить себя в свою УИК и обнаружил, что там больше не числится.

«26 сентября 2020 года гражданин Ш.Ш. обратился в УИК №7229 села Ново-Павловка Чуйской области для проверки себя в списке избирателей. Однако выяснилось, что по электронной базе указанный гражданин был зарегистрирован в УИК №3146 города Каракол Иссык-Кульской области без его ведома, путем заполнения формы №2 с изменением его избирательного адреса», — отмечают в ведомстве.

Факт внесли в ЕРПП по статье «Фальсификация избирательных документов», нарушителей ищут. А пострадавший сможет проголосовать там, где и собирался это сделать изначально.

Подробнее о нарушениях и реакции на них: