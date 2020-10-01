Вы собираетесь идти на парламентские выборы в Кыргызстане? Если да, то мы приготовили для вас удобный инструмент, который позволит вам найти самую близкую вашим взглядам политическую партию.

«Кыргызский политический компас» — это тест, который состоит из вопросов о политике, экономике, социальных проблемах и так далее. Точно такой же тест прошли 9 из 16 партий-участниц на предстоящих выборах 4 октября.

Мы обработали их результаты и теперь знаем каких взглядов они придерживаются в самых разных темах — от защиты прав женщин до отношений Кыргызстана с Китаем.

Может быть вы уже решили, за кого голосовать, но вдруг вы найдёте партию, которая ещё ближе вашим мировоззрениям?

Внимание, наш тест — большой, он состоит из почти 100 вопросов. Но такое количество было нужно, чтобы как можно точнее подобрать подходящую вам партию.

Когда вы пройдёте тест, вы:

Узнаете какая партия вам ближе всех по взглядам;

Получите свой политический автопортрет на основе ваших ответов;

Получите детальные результаты и сравнение их с ответами партий.

Мы знаем, вам не терпится, поехали!