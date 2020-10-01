Вы собираетесь идти на парламентские выборы в Кыргызстане? Если да, то мы приготовили для вас удобный инструмент, который позволит вам найти самую близкую вашим взглядам политическую партию.
«Кыргызский политический компас» — это тест, который состоит из вопросов о политике, экономике, социальных проблемах и так далее. Точно такой же тест прошли 9 из 16 партий-участниц на предстоящих выборах 4 октября.
Мы обработали их результаты и теперь знаем каких взглядов они придерживаются в самых разных темах — от защиты прав женщин до отношений Кыргызстана с Китаем.
Может быть вы уже решили, за кого голосовать, но вдруг вы найдёте партию, которая ещё ближе вашим мировоззрениям?
Внимание, наш тест — большой, он состоит из почти 100 вопросов. Но такое количество было нужно, чтобы как можно точнее подобрать подходящую вам партию.
Когда вы пройдёте тест, вы:
- Узнаете какая партия вам ближе всех по взглядам;
- Получите свой политический автопортрет на основе ваших ответов;
- Получите детальные результаты и сравнение их с ответами партий.
Мы знаем, вам не терпится, поехали!
Над компасом работали: Артур Кабиров, Нуржамал Джанибекова, Бектур Искендер, Сания Токтогазиева, Милана Щербакова и Амина Кадралиева.