На заседании правительства рассмотрели проект закона о республиканском бюджете на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы. Премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что дефицит бюджета прогнозируется в объеме 7 млрд сомов. Поэтому все планируемые расходы из госбюджета надо разделить по степени важности.

Все министерства и ведомства в ближайший месяц должны отправить в Минфин свой список необходимых расходов на 2021 год. Часть из них сократят, но защищенных статей бюджета это не коснется.

«Несмотря на все сложности, правительство Кыргызской Республики продолжит исполнение всех взятых на себя социальных обязательств», — заверил премьер-министр.

Кубатбек Боронов напомнил, что в 2021 году Кыргызстан выходит на пик выплат по внешнему долгу. И продолжает работать над его реструктуризацией. Больше всего республика должна Китаю: 43,2% от общего госдолга страны ($4,7 миллиарда).

Президент Сооронбай Жээнбеков, и глава МИД КР Чынгыз Айдарбеков в 2020 году уже несколько раз обращались к Си Цзиньпину с просьбой отсрочить выплаты из-за пандемии коронавируса. Последний раз эта просьба звучала во время недавнего визита в Бишкек главы китайского МИД Ван И.

При этом республика собирается отметить в 2021 году 30-летний юбилей независимости «на высоком уровне». Указ о подготовке к празднованию уже подписал президент Сооронбай Жээнбеков. До 1 декабря специально созданная комиссия должна будет представить список праздничных мероприятий и торжеств и смету расходов на их проведение.