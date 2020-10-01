Пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила, что МВД начало расследование по возможному подкупу и угрозам со стороны агитаторов партии «Бир Бол».

По ее данным, 25 сентября в группу оперативного реагирования ЦИК обратилась жительница жилмассива Ак-Орго Малик кызы Нуржан. Она рассказала, что агитаторы партии «Бир Бол» раздавали жителям Ак-Орго по две тысячи сомов.

Женщина и ее соседи взяли эти деньги и прошли регистрацию по форме №2. А позже к ней начали приходить домой и оказывать давление, чтобы она проголосовала за «Бир Бол» в день выборов.

Малик кызы отказалась голосовать за партию, после чего ей начали угрожать.

«Агитаторы «Бир Бол», угрожая, указали, что если она не будет голосовать за их партию, то будет обязана выплатить партии 10 тысяч сомов. А в случае ее обращения в милицию будет также ответственна по закону за получение денег», — сообщили в ЦИК.

Несмотря на обращения в ЦИК, женщина, получившая от партии деньги может получить штраф одну тысячу сомов по статье «Получение избирателем (участником референдума) денежных средств и материальных ценностей».

В предвыборный период скандалы вокруг регистрации граждан по форме №2 не утихают до сих пор. Активисты, депутаты и члены ЦИК не раз отмечали аномальную регистрацию граждан в Бишкеке.

Зачастую форму №2 используют для подкупа избирателей. С помощью такого подкупа партии могут набрать определенное количество голосов на участке, где их рейтинг ниже.

По данным ЦИК, на 24 сентября регистрацию по форме №2 прошли 481 тысяча граждан.

Позже о форме №2 рассказал и депутат Дастан Бекешев. По его словам, почти 450 тысяч случаев регистрации по ней говорят о том, что в парламент седьмого созыва точно попадут три партии. А из-за новых условий принятия депутатов в партии парламентом будут правлять три лидера.