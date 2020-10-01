Партия была создана еще в 2007 году на базе Ассоциации кыргызских диаспор России и Казахстана. Идейным вдохновителем партии считается Мухтарбек Омуракунов, который скончался на Кубе в 2011 году после того, как его накрыла трехметровая волна.
В 2010 году после структурных преобразований партия прошла перерегистрацию и получила название «Замандаш». Кроме Омуракунова сопредседателями партии числятся президент объединения юрлиц «Легпром» Сапарбек Асанов и вдова основателя партии Чынара Шейшекеева.
На выборах в 2010 году «Замандаш» набрал всего 3,82% голосов всех избирателей, не преодолела барьер в 5%, поэтому не смогла пройти в парламент.
В конце 2014 года на восьмом съезде партии «Замандаш» сменила идеологию и устав. Теперь политобъединение нацелилось запустить программу возрождения нации и выбор национального пути.
Но это все равно не помогло партии пройти в Жогорку Кенеш в 2015 году. «Замандаш» заняла восьмое место из 14, набрав всего 2,67% голосов. В 2015 году порог для прохождения в парламент вырос до 7%. На президентских выборах в 2017 году партия открыто поддерживала кандидатуру Сооронбая Жээнбекова на пост главы государства.
На этих выборах партия идет под номером 7 с программой из семи направлений с лозунгом: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».
Основатели, лидеры партии
Мухтарбек Омуракунов — основатель и первый лидер политпартии «Замандаш» с политехническим образованием.
Инженер-строитель-технолог занялся бизнесом в лихие 90-е. К началу нового тысячелетия он возглавлял первую логистическую компанию, которая перевозила кыргызский текстиль в Казахстан и Россию.
В 2003 году он стал одним из организаторов ассоциации кыргызских диаспор в России и Казахстане «Замандаш», которая решала проблемы мигрантов. На ее основе в 2007 году и была создана одноименная партия.
В 2004-2006 годах он был торговым представителем Кыргызстана в Уральском федеральном округе России, а потом статс-секретарем Госкомитета по миграции и трудоустройству. Одновременно с этим он работал депутатом Бишкекского горкенеша.
После выборов в 2010 году партии, которые не смогли пройти в парламент, создали так называемые «альтернативный парламент и правительство» — Общенациональный конгресс.
В этот союз вошел и «Замандаш», лидер которого в феврале 2011 года возглавил альтернативный парламент — Совет народных представителей. Тогда во главе оппозиционного правительства встал экс-министр иностранных дел и лидер партии «Акыйкат» Аликбек Джекшенкулов.
Новый орган под предводительством спикера Омуракунова должен был рассматривать законы, разрабатывать свои законопроекты и издавать рекомендации действующим властям.
Но уже через два месяца Омуракунов трагически погиб во время отдыха с соратниками на кубинском курорте Варадеро — его накрыла трехметровая волна, а позже его тело нашли у побережья Атлантического океана.
Сопартийцы Омуракунова полностью исключили возможность покушения на основателя партии, так как у него «не было врагов». Его похоронили на малой родине в Ат-Башинском районе Нарынской области.
Вдова покойного основателя партии Омуракунова Чынара Шейшекеева возглавляла «Замандаш» в течение двух лет — с 2015 по 2016 года. Ее в своем предварительном прогнозе результатов выборов 2020 года медиа-эксперт Азим Азимов назвал «слабым» лидером, который не сможет привести партию к победе.
Сейчас партию возглавляет 37-летний Жениш Молдокматов, который родом из той же Нарынской области, что и основатель партии Омуракунов.
На официальном сайте партии Молдокматова характеризуют, как специалиста в области госуправления, экономиста, педагога, тренера и инициатора. Также там указано, что лидер «Замандаша» кроме кыргызского и русского языков владеет английским и испанским.
Кроме этого, почему-то на сайте указан род, из которого происходит Молдокматов — ветвь племени «Саяк Уч-Куртка», а также то, что его праотцы были образованными людьми.
В 2010-2013 годах Молдокматов возглавлял «Общество молодежи Кыргызстана», потом до 2015 года был лидером общественно-политического движения «Калыс» (Справедливый). В 2016 году он вошел в состав сопредседателей «Замандаша», а в 2018 году возглавил ее.
Программа партии
Программа «Замандаша» на этих выборах под названием «Келечек 4.0» состоит из семи основных направлений. Ее партия приняла еще в 2018 году. «Клооп» приводит основные пункты предвыборных обещаний «Замандаша».
- Государство равных возможностей — увеличение ВВП страны.
- Инновационная страна — внедрение инноваций и поощрение импорта новых технологий.
- Зеленая экономика — приоритет на производство экологически чистых продуктов и развитие альтернативной энергетики.
- Гуманная страна — снижение уровня преступности за счет превентивных мер и независимая судебная система.
- Достойное место в ЕАЭС — углубление интеграции Кыргызстана в ЕАЭС, экспортно-логистические цепочки, а также защита инвестиций страны в ЕАЭС. Этому пункту программы замандашовцы уделили больше внимания и расписали его разные аспекты.
- Свобода — поддержка свободы слова и СМИ, а также уменьшение давления на граждан со стороны государства.
- Народовластие — сокращение количества чиновников, компактное и более эффективное правительство.
Что обещала партия на прошлых выборах
По данным ЦИК, «Замандаш» принимала участие в выборах 2010 и 2015 годах. Перед выборами в 2010 году председатель партии Мухтар Омуракунов говорил, что важно сохранить политическую стабильность в стране, укрепить гражданское и межэтническое согласие и провести по-настоящему демократические выборы в Жогорку Кенеш.
На выборах 2015 года партия отстаивала национальную идентичность. «Замандаш» обещал сделать из Бишкека точку роста Центральной Азии и начать со дворов. Для этого замандашовцы хотели привлечь местных жителей к благоустройству придомовых территорий и проводить регулярные конкурсы «Самый благоустроенный двор».
Кроме этого, «Замандаш» планировал вывести из центральной части столицы госучреждения и торговые центры, чтобы решить не только транспортные проблемы, но и сохранить историко-культурный облик города.
В целом, партия выступала за построение социально ориентированного государства, развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест и развитие местного самоуправления.
Каких взглядов придерживается партия?
Согласно информации на официальной сайте партии, сейчас «Замандаш» придерживается взглядов прагматического консерватизма. Это означает, что политобъединение привержено традиционным устоям общества и его институтов.
Однако в недавнем интервью лидер партии Жениш Молдокматов сказал, что с самого основания партия занимает центристскую позицию. Это уже подразумевает, что политобъединение балансирует между реформаторскими идеями и консервативными взглядами.
Скандалы, связанные с партией
Незадолго до выборов в конце августа 2020 года экс-глава МВД и замсекретаря Совета безопасности Омурбек Суваналиев заявил, что за несколькими партиями стоят члены ОПГ.
По его словам, у четырех провластных партий — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Замандаш» и «Кыргызстан» — один хозяин — кримавторитет Камчы Кольбаев.
Тогда Жениш Молдокматов опроверг эти обвинения, сказав, что «Замандаш» не провластная и не оппозиционная, и в ней нет членов ОПГ.
Однако о провластности партии заявляли еще в 2018 году. Экс-депутат парламента Равшан Жээнбеков, который сейчас содержится в СИЗО ГКНБ из-за расследования по Кой-Ташским событиям, говорил, что «Замандаш» «ищет поддержки российской власти, тесно работая с местными властями».
«И то, что они одними из первых начали готовиться к парламентским выборам, говорит о том, что тут имеется скрытое соглашение с действующей властью. Финансовые вопросы, возможно, тоже решит власть. Потому что у этой партии нет больших финансовых возможностей», — сказал в интервью «Азаттыку» оппозиционный политик.
За две недели до выборов — 22 сентября — Ассоциация «Замандаш» обвинила одноименную партию в том, что она вводит в заблуждение избирателей и присваивает себе заслуги организации в борьбе за мандаты.
Ассоциация заявила, что «никогда не работавшая с мигрантами» партия использует в своих предвыборных сообщениях результаты труда сотни людей организации с диаспорами кыргызов за рубежом.
Например, слова Молдокматова о том, что партия «Замандаш» предложила 200 инициатив в области миграционного законодательства называют «ложью и инсинуациями», потому что все инициативы исходили от Ассоциации.
«Хочется спросить у лидера партии «Замандаш», какие инициативы по миграционному законодательству партия предложила, может ли он озвучить хотя бы 10 из 200? И также нельзя удержаться от вопроса, адресованному господину Женишу Молдокматову, а в состоянии ли он перечислить 100 кыргызских диаспор соотечественников за рубежом?» — вопрошают представители Ассоциации.
Партия «Замандаш» никак обвинения в свою сторону не прокомментировала.
Заметные кандидаты от партии «Замандаш»
В официальном списке партии, по данным ЦИК, 156 кандидатов в депутаты, из них — 107 мужчин и 47 женщин. В «Замандаше» не так много примечательных кандидатов, но есть пара-тройка, замешанных в скандалах.
Например, третий по списку экс-глава МВД и нынешний председатель ГСИН Мелис Турганбаев, известный кыргызстанцам, как «Мелис байке». Это прозвище закрепилось за ним после случая в 2013 году, когда нарушившая ПДД сотрудница РСК-банка Назик Чодронова грозилась патрульным позвонить Абдылде Суранчиеву и «Мелису байке».
Позже она рассказала «Клоопу», что никак не связана с ними. Но после этого в лексиконе кыргызстанцев появилось новое слово «чодронить» — прикрываться связями с могущественными людьми.
Также расследователи «Клоопа» в 2016 году выяснили, что Турганбаев в бытность главой МВД уже четыре года владел бизнесом в Болгарии. Правда, никакой экономической деятельности компания Турганбаева не вела, а сам политик опроверг владение ею.
Кроме этого, в том же году журналист и основатель партии «Чон Казат» Турат Акимов заявил, что его избиение организовал Мелис Турганбаев и он может доказать это стенограммой своего разговора с ним. Тогда в МВД назвали обвинения журналиста «бредом».
Пятым в списке указан действующий депутат от «Республики — Ата-Журт» Умбеталы Кыдыралиев. Он известен тем, что выступал в защиту скандального законопроекта «О манипулировании информацией», голосуя за своих коллег в его пользу.
Кроме этого, ранее издание Factcheck.kg выяснило, что Кыдыралиев не указал в своей декларации имеющийся бизнес.
От партии идет на выборы действующая депутатка Айсулуу Мамашова. Она пришла в парламент после выборов 2015 года от партии «Ата Мекен». Возглавила фракцию в парламенте в декабре 2019 года после конфликта между лидером партии Омурбеком Текебаевым и лидером фракции Алмамбетом Шыкмамтовым.
Последний ушел из партии, сдал мандат депутата и на эти выборы идет от «Бир Бола». Она дочь бывшего чиновника и бизнесмена, владельца компании «Дасмия» Турусбека Мамашова. Ее мать Динару Мамашову убили в августе 2004 года, она тогда являлась главой «Дасмии».
От партии «Замандаш» также идет Эльмурза Сатыбалдиев, который был генпрокурором во время правления клана Бакиевых. После апрельских событий его осудили на 10 лет лишения свободы за применение оружия против протестующих. Но после того, как он отбыл две-трети срока его судимость погасили и выпустили на свободу.
Кроме этого, Сатыбалдиев однажды был на тое, организованном ранее упомянутым кримавторитетом Камчы Кольбаевым. Тогда он заявил, что не видит в этом «ничего зазорного».
Сразу после Сатыбалдиева идет мама частного детского дома «Мээрим Булагы» в Иссык-Кульской области — Гульнара Дегенбаева. С ней было связано несколько громких скандалов. Сначала бывшая воспитательница детдома заявила о жестоком обращении Дегенбаевой с детьми. А затем депутатка Ирина Карамушкина обвинила ее в незаконном вывозе детей на обучение в Россию. Но бывшие воспитанники «Мээрим Булагы» выступили в защиту матери и назвали все обвинения «произволом».