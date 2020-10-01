Партия была создана еще в 2007 году на базе Ассоциации кыргызских диаспор России и Казахстана. Идейным вдохновителем партии считается Мухтарбек Омуракунов, который скончался на Кубе в 2011 году после того, как его накрыла трехметровая волна.

В 2010 году после структурных преобразований партия прошла перерегистрацию и получила название «Замандаш». Кроме Омуракунова сопредседателями партии числятся президент объединения юрлиц «Легпром» Сапарбек Асанов и вдова основателя партии Чынара Шейшекеева.

На выборах в 2010 году «Замандаш» набрал всего 3,82% голосов всех избирателей, не преодолела барьер в 5%, поэтому не смогла пройти в парламент.

В конце 2014 года на восьмом съезде партии «Замандаш» сменила идеологию и устав. Теперь политобъединение нацелилось запустить программу возрождения нации и выбор национального пути.

Но это все равно не помогло партии пройти в Жогорку Кенеш в 2015 году. «Замандаш» заняла восьмое место из 14, набрав всего 2,67% голосов. В 2015 году порог для прохождения в парламент вырос до 7%. На президентских выборах в 2017 году партия открыто поддерживала кандидатуру Сооронбая Жээнбекова на пост главы государства.

На этих выборах партия идет под номером 7 с программой из семи направлений с лозунгом: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Основатели, лидеры партии