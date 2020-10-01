Бывший лидер партии «Республика» и экс-кандидат в президенты Омурбек Бабанов записал видеообращение к кыргызстанцам. В нем он призвал избирателей голосовать за его политобъединение. После проигрыша на выборах президента в 2017 году Бабанов заявил, что уходит из политики.

Я обращаюсь к тебе, мой КЫРГЫЗСТАНЕЦ! Я обращаюсь к тебе, мой КЫРГЫЗСТАНЕЦ!Пришло время перемен! Пора не просто задуматься, а пора кардинально все менять! Publicerat av Омурбек Бабанов Torsdag 1 oktober 2020

«Какая партия смогла провести решительные реформы? Какая партия помогла облегчить вашу жизнь? Это партия, которая прошла большие испытания, объединила способных людей, это – “Республика”. […] Я верю, что 4 октября вы поддержите меня и проголосуете за партию “Республика”», – сказал он.

По его словам, он наблюдает за тем, как идут выборы, и беспокоится о том, какими будут новые парламент и правительство.

Омурбек Бабанов также несколько раз призвал людей не продавать голоса и не брать «грязные деньги».

«Дорогой мой кыргызстанец, разве за 2 тысячи сомов можно улучшить твою жизнь? Будет ли тот, кто купил твой голос, думать о тебе и твоей семье последующие 5 лет? Будет ли он бороться за тебя и твои интересы? Купив тебя за 2 тысячи сомов, он получит безграничную власть над тобой на 5 лет, и ежемесячно будет получать по 50 тысяч сомов», – сказал он.

Бывший кандидат в президенты также отметил, что на сегодняшний день по форме 2 зарегистрировались почти 500 тысяч избирателей. По его словам, те, кто вынуждают людей менять избирательные участки, не улучшат жизни людей.

«Один наш бывший сопартиец, который сейчас двигается с другой партией, поехал в родное село Лейлек и хотел дать чай. Собрались старейшины села, сказали: “Ты выбрал партию воров, и их деньги – грязные”, и выпроводили его из села. Вот где честь, вот где достоинство», – сказал Бабанов.

Лидеры партий на дебатах неоднократно называли «Мекеним Кыргызстан» партией воров. Эту партию обвиняли в подкупе голосов и использовании формы №2. Ее связывают с влиятельным кланом Матраимовых.

30 сентября нынешний лидер «Республики» Мирлан Жээнчероев практически в начале дебатов заявил, что партия будет выдвигать Бабанова на пост премьер-министра, если пройдет в парламент и коалицию большинства.

Омурбек Бабанов в 2005 году был избран депутатом Жогорку Кенеша от родного Кара-Бууринского района Таласской области. После этого он еще дважды проходил в парламент в 2010 и 2015 годах. Его два раза назначали первым вице-премьер-министром страны, а в декабре 2011 года он возглавил правительство на восемь месяцев.

В 2017 году лидер «Республики» Омурбек Бабанов выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Он был главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова, которого поддерживал во время всей предвыборной кампании глава страны Алмазбек Атамбаев.

Различные исследования показывали, что Бабанов был фаворитом населения в предвыборной гонке: в его поддержку подписались 107 тысяч избирателей, его гуглили больше других кандидатов в президенты и назвали вторым лучшим премьер-министром страны.

Но на выборах победил провластный кандидат Сооронбай Жээнбеков. После этого Бабанов заявил об уходе из политики и уехал из Кыргызстана. Позже он рассказывал, что его вынудили уехать из страны Атамбаев и Жээнбеков, угрожая его семье. Во время предвыборной гонки на Бабанова было заведено два уголовных дела, которые, по словам политика, должны были прекратить, если он уедет из Кыргызстана. Однако уголовные дела до сих пор расследуются. Бабанов с 2017 года жил в Москве и вернулся в страну только через два года, обещая не возвращаться в политику.