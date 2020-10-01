Телеведущая Чолпон Уламбекова при поддержке представительств Internews и USAID в Кыргызстане подготовила видео о языке вражды в отношении женщин в предвыборный период.
Уламбекова разобрала комментарии к прошедшим дебатам между представительницами партий на канале ОТРК.
«Среди комментариев к прямому эфиру помимо критики и слов поддержки и призывов поддержать одну из представленных партий прозвучали предсказуемые слова: сука, проститутка, шлюха», — говорит ведущая.
Она считает, что эти слова предсказуемы, потому что «практически» каждая женщина сталкивается с такими оскорблениями — примерами языка вражды.
«Язык вражды или ненависти — это форма речи, которая выражает, оправдывает или разжигает ненависть или вражду в отношении группы людей. Например, этнических меньшинств, пожилых, представителей определенных религий и, конечно, женщин», — объясняет Уламбекова.
Телеведущая приводит в пример, когда Махабат Мавлянову из «Биримдика» назвали женской версией «сексалюта» за то, что она однажды не смогла произнести слово «коалиция». Однако при этом пользователь использовал уничижительное и оскорбительное слово — ургаачы, что в переводе с кыргызского означает «самка».
«То есть даже не человек, а женская особь животного, чье единственное предназначение — это продолжение потомства. Другой пользователь написал, что “лучше бы ее муж подсказал не идти в политику”. Уж “он-то знает ее способности”, тем самым подразумевая, что женщинам в политике не место. И уж если они входят в публичную сферу, то должны получать одобрение мужчин», — говорит ведущая.
Также Уламбекова упомянула случай в апреле, когда назначили вице-премьеркой Аиду Исмаилову — тогда депутат, а ныне еще и кандидат от «Биримдика» Торобай Зулпукаров сказал, что нужно «опасаться женщин-коллег».
«Это еще один пример, когда создается или распространяется образ женщины, как коварной, хитрой, способной на предательство», — разъясняет Уламбекова.
По ее словам, одним из главных проявлений сексизма и языка вражды в отношении женщин в предвыборный период стало комментирование внешнего вида женщин-политиков.
«Это касается вопросов выбора одежды, прически, ну или лишнего веса. Иными словами, зачастую обсуждают не только содержание выступлений женщин в политике или их политпозицию, а, например, какой жакет они выбрали на это мероприятие», — рассказывает ведущая.
Женщин в политике сексуализируют и приписывают их успех сексуальным отношениям с их якобы «покровителями». Кроме этого, в комментариях оставляют непристойные призывы или односторонние заявления о том, что женщину возьмут замуж.
Уламбекова привела в видео результаты исследования Школы миротворчества и медиа-технологий в Центральной Азии. Она проанализировала 180 публикаций за последние две недели июля — тогда язык вражды по отношению к женщинам содержался в 5% всех материалов.
Количество материалов с языком вражды
«Но уже в течение следующих 15 дней к середине августа это число увеличилось в 4 раза. Остается только догадываться, насколько объем враждебных текстов вырос к пику предвыборной кампании», — говорит ведущая.
Гендерная нетерпимость к женщинам проявлялась в 18% всех текстов, уступая лишь возрастной и этнической нетерпимости.
К концу видео Уламбекова упомянула, что в действующем созыве парламента работают всего 20 женщин, что в два раза меньше требований гендерной квоты по избирательному законодательству. Кроме этого, уже сейчас в ходе предвыборной кампании женщин начинают исключать из утвержденных списков.
«Женщинам в политике сложнее, чем мужчинам. К ним предъявляют более строгие и предвзятые стандарты. И даже если вы не поддерживаете их политически, минимум, который мы все должны сделать — ограничить поток языка вражды и сексизма в отношении женщин», — призывает в конце видео ведущая.
Гендерная квота действительно с натяжкой соблюдается в списках кандидатов партий, баллотирующихся в парламент. Например, из-за исключения нескольких кандидаток от партий «Мекеним Кыргызстан» и «Чон Казат», в них теперь всего 27% представительства женщин. Выборы в парламент состоятся 4 октября.
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