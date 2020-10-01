Телеведущая Чолпон Уламбекова при поддержке представительств Internews и USAID в Кыргызстане подготовила видео о языке вражды в отношении женщин в предвыборный период.

Уламбекова разобрала комментарии к прошедшим дебатам между представительницами партий на канале ОТРК.

«Среди комментариев к прямому эфиру помимо критики и слов поддержки и призывов поддержать одну из представленных партий прозвучали предсказуемые слова: сука, проститутка, шлюха», — говорит ведущая.

Она считает, что эти слова предсказуемы, потому что «практически» каждая женщина сталкивается с такими оскорблениями — примерами языка вражды.

«Язык вражды или ненависти — это форма речи, которая выражает, оправдывает или разжигает ненависть или вражду в отношении группы людей. Например, этнических меньшинств, пожилых, представителей определенных религий и, конечно, женщин», — объясняет Уламбекова.

Телеведущая приводит в пример, когда Махабат Мавлянову из «Биримдика» назвали женской версией «сексалюта» за то, что она однажды не смогла произнести слово «коалиция». Однако при этом пользователь использовал уничижительное и оскорбительное слово — ургаачы, что в переводе с кыргызского означает «самка».

«То есть даже не человек, а женская особь животного, чье единственное предназначение — это продолжение потомства. Другой пользователь написал, что “лучше бы ее муж подсказал не идти в политику”. Уж “он-то знает ее способности”, тем самым подразумевая, что женщинам в политике не место. И уж если они входят в публичную сферу, то должны получать одобрение мужчин», — говорит ведущая.

Также Уламбекова упомянула случай в апреле, когда назначили вице-премьеркой Аиду Исмаилову — тогда депутат, а ныне еще и кандидат от «Биримдика» Торобай Зулпукаров сказал, что нужно «опасаться женщин-коллег».