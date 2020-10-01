Эту партию вполне можно считать одной из старейших среди всех, кто участвует в предстоящих парламентских выборах. Политобъединение появилось еще в 1994 году, но участвовало в выборах всего дважды — в 2000 и 2010.
Успешным оказался лишь первый раз, когда от партии в парламент прошло 2 человека.
В 2010 году она не смогла пройти в парламент, набрав лишь 0,46% голосов. Для прохождения в парламент на тот момент нужно было преодолеть барьер в 5%.
Лидер партии — Акбокон Таштанбеков, ветеран войны в Афганистане. Таштанбеков был депутатом Законодательного собрания и председателем комитета по экономической политике и предпринимательству во втором созыве Жогорку Кенеша.
Что обещает партия на этих выборах?
В своей предвыборной программе партия обещает за 10 лет решить 90% всех жилищных проблем в стране. Согласно ее плану, в год в стране будут строить до 2 млн квадратных метров жилья. По подсчетам партии, на это необходимо 85-90 млн долларов США.
«Ветераны войны в Афганистане» также выступают за реформы и в сельском хозяйстве, предлагая крестьянам объединиться в большие корпорации. По мнению авторов программы, фермеры сами станут управлять такими корпорациями, что позволит им устанавливать цену на свою продукцию.
Партия также предлагает реформы в системе образования. К примеру, они предлагают исключить изучение ненужных предметов через то, что школьники заранее будут выбирать свою профессию.
По их задумке, обучать будут только тем специальностям, которые нужны на рынке труда. Кроме того, партия предлагает развивать дистанционное образование. Отдельным пунктом «Ветераны войны в Афганистане» выделяют полноценное школьное питание.
Они предлагают организовать полноценное питание за счет сэкономленных денег от содержания чиновников.
В системе здравоохранения партия также хочет провести реформы, к примеру, предлагает построить десятки больниц. Также в программе предлагается вести электронную историю болезней пациентов, а для женщин от 30 до 50 лет ввести обязательное бесплатное обследование.
Для борьбы с коррупцией политобъединение предлагает использовать мобильную, электронную систему госуправления, а также контролировать все расходы госорганов.
Партия заявляет, что госорганы должны закупать все товары напрямую с завода-изготовителя, что поможет государству сэкономить деньги.
Прочитать полностью программу можете здесь
Скандалы, связанные с партией
Лидер партии Акбокон Таштанбеков в политике довольно давно и не раз оказывался в центре скандалов.
Так в 2000 году газета «Вечерний Бишкек» опубликовала серию громких публикаций, в которых рассказывала о незаконных действиях тогдашнего депутата Законодательного собрания Акбокона Таштанбекова.
В сентябре 2000 года «Вечерний Бишкек» опубликовал материал «Кулачный передел собственности» о том, как два депутата Акбокон Таштанбеков и Асель Мамбеталиева пришли к директору государственного обувного объединения «Кадам» с предложением о сотрудничестве. Суть предложения двух депутатов заключалась в том, чтобы пустующее здание фабрики в центре города превратить в увеселительное заведение — кафе или ресторан, а прибыль делить пополам. Однако, директор по экономике «Кадам» Тенирберген Абдылдаев «выразил сомнение в целесообразности проекта». Через пять дней два депутата пришли в кабинет Абдылдаева, и когда Абдылдаев снова отказал, то Таштанбеков ударил того по лицу.
В материале под названием «Битва за “Кадам”, или Почему продешевил ФГИ?», «Вечерний Бишкек» пишет, что принадлежавшая Таштанбекову компания «Сару» за бесценок купила около 15% акции обувного объединения «Кадам», принадлежащих Фонду госимущества. По данным газеты, покупка госпакета обошлась «Сару» в 94,6 тысяч сомов, хотя его рыночная стоимость составляла 6,7 миллионов сомов.
19 января 2001 года, редакция газеты «Вечерний Бишкек» выступила с открытым письмом к ветеранам войны в Афганистане. Редакция газеты просила сплотиться ветеранов и отозвать депутата Акбокона Таштанбекова. Позже, 24 января сам Таштанбеков на пресс-конференции в ответ на публикации газеты заявил, что «Вечерний Бишкек» используют силы, с которыми он борется в парламенте.
11 ноября 2010 года сотрудники УВД города Бишкека в масках и с автоматами задержали Акбокона Таштанбекова. МВД тогда пояснило, что бывший депутат задержан в рамках расследования трех уголовных дел, в том числе за мошенничество.
«В ходе расследования уголовных дел установлена причастность Акбокона Таштанбекова и возникла необходимость его допроса, но он отказывался от явки в Главное следственное управление МВД, мотивируя тем, что зарегистрирован кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша», — объяснили тогда в МВД задержание Таштанбекова.
На следующий день родственники Таштанбекова и его сторонники устроили митинг на старой площади. А дочь Таштанбекова на пресс-конференции заявила, что «за арестом стоят высокопоставленные чиновники Кыргызстана». По словам адвоката Таштанбекова, обвинение предъявлено по фактам, имевшим место в 2006 году.
«По фактам, которые вменяются Акбокону Таштанбекову в вину, решения уже выносились в судебном порядке. И следователь Турат Байчаев, который сейчас возбудил уголовное дело, в 2007 году установил, что уголовное преследование невозможно, так как обвиняемый не является фигурантом данного дела», — отметила тогда адвокат.
13 ноября Первомайский районный суд Бишкека по этому делу принял решение этапировать Акбокона Таштанбекова в СИЗО № 1, но позже но суд опустил его «в связи с болезнью обвиняемого». В итоге Таштанбекова не привлекли к ответственности.
В 2015 году в центре Бишкека вышли на митинг пайщики сельскохозяйственного кооператива «Алга». Они утверждали, что Таштанбеков «обманул и забрал у них все имущество».
Кандидаты партии
В списке кандидатов партии 78 человек. Среди них нет особо известных или влиятельных политиков. Впрочем, примечателен тот факт, что среди баллотирующихся — 10 сотрудников компании «Бипласт» (баня «С легким паром». Учредителем этой компании является Таштанбеков Самат, сын лидера партии “Ветеранов”.
Таштанбеков-младший, впрочем, также имеет политические амбиции. Он был кандидатом в Бишкекский городской кенеш от партии “Кыргызстан”.
Возглавляет партийный список стоматолог Адылбек Таникулов. Таникулов — ветеран войны в Афганистане.
Вторым идёт Игорь Еникеев. Он также ветеран войны в Афганистане. Еникеев до 2014 года был адвокатом в адвокатуре Октябрьского района Бишкека.
Третий в списке ветеран войны в Афганистане Муса Султанбеков.Он окончил стоматологический факультет КГМА в 1994 году.
На четвертой строчке списка Бегайым Ташматова, студентка, которая учится в Московском физико-техническом институте.
Пятая в списке учительница младших Зарипахон Насирдинова. Она работает в общеобразовательном учреждении «Ош Билим Ордо».
На шестой строчке списка расположился ветеран войны в Афганистане Абдимажит Алымкулов. Ему 58 лет. Он председатель Ошско-Баткенского областного общества охотников и рыболовов.
Седьмым в списке идёт председатель партии Акбокон Таштанбеков.
Восьмая по списку Жылдыз Касаналиева, юристка компании «Бипласт».
На девятом месте находится ветеран войны в Афганистане Алмас Бейшекеев. Был ранен во время революции в 2010 году и имеет звание «Героя апрельской народной революции».
В 2009 году Бейшекеев привлекался к ответственности по статье «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Но тогда Первомайский районный суд прекратил уголовное дело «в связи с истечением сроков давности». С 1988 года по 2018 год работал следователем и занимал различные должности в МВД. По данным osoo.kg, Бейшекеев также является директором общественного фонда «Ветеранов войны в Афганистане «Интернационалист».
Десятый в списке Сергей Яковенко. Ветеран войны в Афганистане. С 1986 года по 2016 год был энергетиком колхоза «Нива».