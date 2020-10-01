Эту партию вполне можно считать одной из старейших среди всех, кто участвует в предстоящих парламентских выборах. Политобъединение появилось еще в 1994 году, но участвовало в выборах всего дважды — в 2000 и 2010.

Успешным оказался лишь первый раз, когда от партии в парламент прошло 2 человека.

В 2010 году она не смогла пройти в парламент, набрав лишь 0,46% голосов. Для прохождения в парламент на тот момент нужно было преодолеть барьер в 5%.

Лидер партии — Акбокон Таштанбеков, ветеран войны в Афганистане. Таштанбеков был депутатом Законодательного собрания и председателем комитета по экономической политике и предпринимательству во втором созыве Жогорку Кенеша.

Что обещает партия на этих выборах?

В своей предвыборной программе партия обещает за 10 лет решить 90% всех жилищных проблем в стране. Согласно ее плану, в год в стране будут строить до 2 млн квадратных метров жилья. По подсчетам партии, на это необходимо 85-90 млн долларов США.

«Ветераны войны в Афганистане» также выступают за реформы и в сельском хозяйстве, предлагая крестьянам объединиться в большие корпорации. По мнению авторов программы, фермеры сами станут управлять такими корпорациями, что позволит им устанавливать цену на свою продукцию.

Партия также предлагает реформы в системе образования. К примеру, они предлагают исключить изучение ненужных предметов через то, что школьники заранее будут выбирать свою профессию.

По их задумке, обучать будут только тем специальностям, которые нужны на рынке труда. Кроме того, партия предлагает развивать дистанционное образование. Отдельным пунктом «Ветераны войны в Афганистане» выделяют полноценное школьное питание.

Они предлагают организовать полноценное питание за счет сэкономленных денег от содержания чиновников.

В системе здравоохранения партия также хочет провести реформы, к примеру, предлагает построить десятки больниц. Также в программе предлагается вести электронную историю болезней пациентов, а для женщин от 30 до 50 лет ввести обязательное бесплатное обследование.

Для борьбы с коррупцией политобъединение предлагает использовать мобильную, электронную систему госуправления, а также контролировать все расходы госорганов.

Партия заявляет, что госорганы должны закупать все товары напрямую с завода-изготовителя, что поможет государству сэкономить деньги.

Прочитать полностью программу можете здесь

Скандалы, связанные с партией

Лидер партии Акбокон Таштанбеков в политике довольно давно и не раз оказывался в центре скандалов.

Так в 2000 году газета «Вечерний Бишкек» опубликовала серию громких публикаций, в которых рассказывала о незаконных действиях тогдашнего депутата Законодательного собрания Акбокона Таштанбекова.