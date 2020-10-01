Партия описывает себя как «объединение активных представителей социальных групп», которые имеют схожие взгляды и стремятся к власти. А еще в «Ыйман нуру» надеются на поддержку среди «широких масс населения».
Точная дата создания партии неизвестна, но зарегистрировали ее в июне 2012 года. В действующем созыве парламента членов «Ыйман нуру» нет.
В августе 2019 года лидером партии объявили Нуржигита Кадырбекова. Сейчас он занимает должность заместителя министра культуры. В прошлом, Кадырбеков уже успел поработать главой пресс-службы МИДа, а также работал в администрации президента.
Что предлагает партия?
У партии «Ыйман Нуру» достаточно короткая программа
«Ыйман нуру» делает акцент на равноправное распределение доходов от продажи ресурсов страны для каждого гражданина.
По подсчетам партии, только от золотых месторождений «на каждого гражданина приходится по 1,5 миллиона сомов».
В партии также хотят дать больше возможностей для развития молодежи. К примеру, выдавать беспроцентные кредиты на 15 лет тем, кто будет поступать в зарубежные университеты.
«Ыйман нуру» также планирует запустить «десять тысяч» стартапов, чтобы у молодежи были рабочие места. Реформировать судебную систему «Ыйман Нуру» хочет через изменение в законах.
Также партия выступает за сокращение госорганов и считает, что многие реформы тормозятся из-за отсутствия денег.
Скандалы, связанные с партией
«Ыйман нуру» не была втянута в какие-то судебные перипетии с ЦИКом, а также в их адрес не было обвинений в незаконной агитации, как в случае с партиями «Биримдик» или же «Мекеним Кыргызстан».
Про партию стали говорит не из-за ее идеологический убеждений, а из-за заявлений о давлении. Один из членов политсовета партии обвинил в давлении политобъениение «Мекеним Кыргызстан», которое связывают с кланом Матраимовых. Также в «Ыйман Нуру» заявили, что на них давит экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов. Представители «Мекеним Кыргызстана» обвинения в свой адрес опровергли и заявили, что ни на одну партию давления быть не должно.
Тем не менее, основатель «Ыйман Нуру» Айбек Осмонов 18 августа ушел с поста лидера партии и объявил, что не будет участвовать в выборах. Свое решение Осмонов объяснил тем, что он готов помогать стране и без депутатского мандата.
Примечательно еще и то, что когда-то Осмонов основал саму партию «Мекеним Кыргызстан» и долгое время был указан в реестре Минюста как ее руководитель.
Сам Айбек Осмонов в одном из интервью заявлял, что партию «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых, основал его младший брат — Нурбек Осмонов.
Осмонов — бизнесмен, который возглавляет холдинг «Каганат Инвест»: в него входят завод по строительству электробусов, строительная компания «Ихлас» и «Кыргызтекстиль».
6 сентября в Оше сгорела текстильная фабрика, которой владела дочерняя компания Нурбека Осмонова.
22 сентября «Азаттык» провел прямой эфир, посвященный влиянию «черных» (криминалитет) на парламентские выборы в Кыргызстане. Во время него журналист Кудрет Тайчабаров рассказал о том, что Райымбек Матраимов давил на бизнесмена Айбека Осмонова, который основал партию «Мекеним Кыргызстан». По его словам, в результате этого Осмонов, который хотел пойти на выборы в качестве лидера «Ыйман Нуру», был «вынужден» отказаться от кандидатства в депутаты и покинул страну.
Журналист заявил, что политобъединение «Мекеним Кыргызстан» у Осмонова отобрали силой — якобы сначала ему предложили деньги, а после и вовсе припугнули криминалом.
После этого Осмонов основал «Ыйман Нуру», в которую перешли депутаты местного кенеша, которые были избраны от «Мекеним Кыргызстан», когда он еще возглавлял ее. Это не понравилось Матраимовым.
После эфира «Азаттыка» Айбек Осмонов записал обращение, в котором подтвердил, что покидал страну — но делал это по делам бизнеса и сейчас в Бишкеке. Он заявил, что решил отказаться от выборов, чтобы помочь другому своему брату Жанарбеку Алымову, который баллотируется от «Мекеним Кыргызстан».
На теледебатах в эфире ОТРК 30 сентября лидер партии Нуржигит
Кадырбеков несколько раз заявил, что партия «Ыйман Нуру» не связана с Матраимовыми.
«Про нас говорят, что мы проект власти, или что за нами стоят Матраимовы. Побойтесь Бога. Лгать — очень плохая вещь, за это вы ответите. Мы не возьмем ни копейки у Матраимова, даже если у нас совсем не останется денег. Наш доход должен быть халяльным», – сказал он.
Также Кадырбеков отметил, что журналист «Азаттыка» Али Токтакунов выпустил очень важное расследование, где фигурирует семья Матраимовых. По его словам, нельзя допускать того, чтобы партия «Мекеним Кыргызстан» шла на выборы во главе с человеком, обсуждаемым в таком ключе.
«Как тогда народ будет верить власти? Еще его связывают со всеми, даже с нами. Не дай Бог. Пусть он получит то, что ему положено», – сказал Кадырбеков.
Контекст: Матраимовы — один из влиятельнейших кланов в стране. В мае 2019 года «Азаттык» выпустил расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых. Матраимовы отрицали информацию о причастности к выводу средств, а финпол проверил доводы журналистов и заявил, что имущества Матраимовых за рубежом не найдено.
Осенью 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути». В нем они рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с Матраимовым.
Информатор журналистов — Айеркен Саймаити — признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Райыма Матраимова. За 11 дней до выхода расследования Саймаити был убит в Стамбуле, где он жил в последние годы после испортившихся отношений с кланом Абдукадыр.
Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым отчасти из-за «дружбы» нового президента с семьёй Матраимовых. Атамбаев неоднократно обвинял Жээнбекова в связях с Матраимовыми, называя бывшего таможенника «Райымом-Миллионом».
Кандидаты партии
Возглавляет список кандидатов от «Ыйман нуру» Чингиз Макешов, финансовый аналитик, бывший член правления «Фонда развития предпринимательства». В 2015 году Макешов уже баллотировался в парламент от СДПК, но не прошел.
Вторым идет лидер партии Нуржигит Кадырбеков. Он окончил Канзасский университет в США по специальности «Журналистика и массовые коммуникации». Затем он получил степень магистра международных отношений и государственного управления в Японии.
Шесть лет Кадырбеков проработал в ОшГУ на разных должностях. Также он работал в пресс-службах различных министерств. В 2009 — 2010 годах стал экспертом в секретариате президента Кыргызстана.
С 2011 года он работал в разных госорганах, в том числе был замначальника Управления по вопросам межнациональной религиозной политики при аппарате президента. 12 марта 2019 его назначили заместителем министра культуры, информации и туризма. Он покинул эту должность для участия в выборах.
На третьей строчке расположился Аскарбек Куручбеков, депутат Бишкекского городского кенеша. Он пришел в городской кенеш от «Мекеним Кыргызстан» и стал заместителем лидера фракции. До этого он был лидером молодежного крыла партии «Мекеним Кыргызстан». Вне партии он был продюсером и режиссером в студии Dosoy Cinema.
От «Ыйман нуру» в парламент также баллотируется и адвокат Динара Ашимова. Она также уже была кандидатом в депутаты — в 2015 году от Демократической партии. Ашимова с 1997 года работала в органах внутренних дел и прокуратуры, а в 2019 году представляла интересы главы МВД Кашкара Джунушалиева в суде против издания «Азия ньюс».
Кашкар Джунушалиев подал в суд из-за статей, опубликованных в газете «Азия Ньюс» от 25 апреля и 16 мая 2019 года. В апрельском выпуске журналисты опубликовали коллаж, на котором голова главы МВД была присоединена к телу крысы. Заголовок под коллажом гласил – «Кашкар крыса?» В номере от 16 мая вышла статья под заголовком «В отставку Джунушалиева, поддерживающего кадры генерала Абдыкарова!» В материале журнашисты раскритиковали Джунушалиева за кадровую политику. Министр потребовал с газеты 5 миллионов сомов, но суд решил, что «Азия Ньюс» должна выплатить только 300 тысяч сомов.
Также Ашимова была адвокатом Азимбека Бекназарова, Ахматбека Келдибекова и Кенешбека Дуйшебаева в суде против телеканала «Апрель». Келдибеков, Дуйшебаев и Бекназаров подали в суд на бывшего президента Алмазбека Атамбаева и телеканал «Апрель» из-за интервью, которое он дал 10 декабря 2018 года. Политики требовали с Атамбаева и телеканала 18 млн сомов. Суд удовлетворил иски частично, обязав Атамбаева выплатить лишь 300 тысяч сомов, а телеканал «Апрель» по 100 тысяч каждому политику.
На пятой строчке расположился Бакыт Шайдуллаев, депутат бишкекского горкенеша от «Мекеним Кыргызстан». Шайдуллаев — директор и учредитель компании «Медикс Интернейшнл», которая занимается торговлей фармацевтическими препаратами.
Шестую строчку занял Ильичбек Эргешов, бывший вице-мэр города Оша. До того, как партию «Мекеним Кыргызстан» возглавил Мирлан Бакиров, ее руководителем значился Эргешов.
На седьмой строчке стоит Бактыбек Абдиев, директор строительно-проектной компании «Авангард Проект». В 2016 году его назначили директором Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве. До этого он был начальником управления в Главном управлении архитектуры по Бишкеку. В целом, вся его карьера связана с работой в госорганах, которые занимаются архитектурой.
Восьмую строчку списка заняла Мээрим Тойгоналиева — основатель и генеральный директор компании Euphoria Lux.
На девятой и 10 строчке расположились безработные Учкунбек Ташбаев и Мамасадык Бакиров.
Однако Учкунбек Ташбаев в 2010-2011 годах был министром экономического регулирования. А в 2012 году возглавил Госагентство по геологии и минеральным ресурсам. 30 ноября 2012 года задержан и водворен в СИЗО ГКНБ. Ему предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении лицензионной деятельности». Суд признал его виновным по статье «Злоупотребление должностным положением» и приговорил к пяти годам колонии-поселения и оштрафовал на 200 тысяч сомов.
Именно на него был зарегистрирован домен samara.kg, который использовали в системе менеджмента избирательной кампании Сооронбая Жээнбекова. Целый месяц samara.kg содержался на сервере ГРС, через который можно было получить доступ к личным данным всех граждан Кыргызстана: номерам паспортов, ИНН и биометрическим данным.
Мамасадык Бакиров — руководитель штаба партии «Ыйман Нуру». Карьера Мамасадыкова строилась в госорганах Оша. Некоторое время он работал в мэрии Оша, в 2005 году даже стал исполняющим обязанности мэра города. В 2009 году стал директор Национального агентства Кыргызстана по делам местного самоуправления. Затем его назначили губернатором Ошской области, но во время революции 2010 года он покинул должность. После 2010 года должностей на госслужбе не получал. В 2014 году был членом политсовета партии «Бир Бол».