Партия описывает себя как «объединение активных представителей социальных групп», которые имеют схожие взгляды и стремятся к власти. А еще в «Ыйман нуру» надеются на поддержку среди «широких масс населения».

Точная дата создания партии неизвестна, но зарегистрировали ее в июне 2012 года. В действующем созыве парламента членов «Ыйман нуру» нет.

В августе 2019 года лидером партии объявили Нуржигита Кадырбекова. Сейчас он занимает должность заместителя министра культуры. В прошлом, Кадырбеков уже успел поработать главой пресс-службы МИДа, а также работал в администрации президента.

Что предлагает партия?

У партии «Ыйман Нуру» достаточно короткая программа

«Ыйман нуру» делает акцент на равноправное распределение доходов от продажи ресурсов страны для каждого гражданина.

По подсчетам партии, только от золотых месторождений «на каждого гражданина приходится по 1,5 миллиона сомов».

В партии также хотят дать больше возможностей для развития молодежи. К примеру, выдавать беспроцентные кредиты на 15 лет тем, кто будет поступать в зарубежные университеты.

«Ыйман нуру» также планирует запустить «десять тысяч» стартапов, чтобы у молодежи были рабочие места. Реформировать судебную систему «Ыйман Нуру» хочет через изменение в законах.

Также партия выступает за сокращение госорганов и считает, что многие реформы тормозятся из-за отсутствия денег.

Скандалы, связанные с партией

«Ыйман нуру» не была втянута в какие-то судебные перипетии с ЦИКом, а также в их адрес не было обвинений в незаконной агитации, как в случае с партиями «Биримдик» или же «Мекеним Кыргызстан».

Про партию стали говорит не из-за ее идеологический убеждений, а из-за заявлений о давлении. Один из членов политсовета партии обвинил в давлении политобъениение «Мекеним Кыргызстан», которое связывают с кланом Матраимовых. Также в «Ыйман Нуру» заявили, что на них давит экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов. Представители «Мекеним Кыргызстана» обвинения в свой адрес опровергли и заявили, что ни на одну партию давления быть не должно.