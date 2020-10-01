Издание Elgezit сообщило, что рабочая группа Центризбиркома рекомендовала избирательной комиссии отказать в жалобе по снятию с выборов председателя партии «Биримдик» Марата Аманкулова.

Жалобу на Аманкулова подала активистка Умай Арыкова по норме «призывы к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и нарушению целостности государства» закона «О выборах».

В рабочей группе решили, что так как видео было снято в феврале 2020 года, а агитационная кампания партий началась 4 сентября, жалобу Арыковой не могут применить.

Глава «Биримдик» Марат Аманкулов сделал заявление о том, что Кыргызстану «пора одуматься и возвращаться» к России после 30 лет независимости.

Видео с заявлением Аманкулова опубликовали в сети 26 сентября — оно вызвало негативный резонанс. Умай Арыкова и другие активисты после публикации видео подали жалобу из-за слов Аманкулова в ГКНБ и Генпрокуратуру, под заявлением подписались более 50 человек.

В самой «Биримдик» заявили, что слова Аманкулова вырвали из контекста для «грязных технологиях предвыборной кампании».

На этих выборах партия «Биримдик» идет под номером один и ее уже успели назвать «провластной», так как в списке кандидатов значится брат президента Сооронбая Жээнбекова — Асылбек Жээнбеков.