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Республиканский штаб сообщил, что с 6 октября ученики 1-6 классов будут ходить в школу как обычно.

В школах за здоровьем учеников будет следить медперсонал, учителям будут измерять температуру. Все должны соблюдать масочный режим. Учеников посадят по правилам «социального дистанцирования», также им будут предоставлены средства для частого мытья рук.

Школы должны продезинфицировать до прихода детей. Будут проводиться работы по обеспечению работы системы вентиляции и проветривания во время перемен.

При этом проводить в школах какие-либо мероприятия запрещено. Также родители и представители других организаций не смогут войти в здание школы.

С учителями, детьми и родителями проведут разъяснительные беседы о соблюдении личной гигиены и использовании средств индивидуальной защиты.

В зависимости от количества обучающихся занятия могут начинаться в разное время: если в школе учатся до 200 учеников, учебный процесс организуется как обычно по утвержденному графику, до 350 — будет организован гибкий график.

Например, для 1-2 классов занятия начнутся в 8.00, для 3-4 классов в 8.30, для 5-6 классов в 9.00. Если в школе учатся до 500 детей, занятия будут проходить посменно. Кушать в столовых дети будут тоже посменно.

Дистанционное образование

С весны из-за пандемии коронавируса ученики перешли на онлайн-обучение. С этим сразу возникли трудности — родители, дети и учителя не были к этому готовы. На телевидении запустили онлайн уроки от лучших учителей, но кыргызстанцы находили в уроках ошибки. Да и программа уроков для энного класса могла отличаться от той, которую проходили ученики — на это жаловались родители.

В семьях с несколькими детьми приходилось выбирать, кто из детей будет учиться — не хватало гаджетов. Многим пришлось отказаться от zoom-уроков — не было подходящих смартфонов и компьютеров или люди просто не знали, как этим пользоваться. Многие родители рассказывали, что уроки проходят в Whatsapp. Очень многое зависело от доступа к интернету и жителям регионов было много сложнее продолжать обучение.

Инициативная группа ОФ «Юристы за права человека» провела исследование на тему «Дистанционное образование: ноу хау или смерть образованию». Опрос показал, что почти 65% родителей срывались на своих детей в период дистанционного обучения с марта 2020 года. Некоторые из них признавались, что не справляются и «иногда бьют и ругают детей» из-за невыполнения домашнего задания и неусидчивость во время онлайн занятий.

Когда власти открыли кафе, рестораны, мечети и другие места, родители начали просить власти вернуть детей в школы. С дистанционным образованием было много проблем, но чиновники считают иначе.

Премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге 8 сентября рассказал, что в дистанционном обучении удалось достичь «достаточно высоких результатов».