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Уполномоченный представитель партии «Республика» по выборам Арстан Туржанов сообщил о том, что 30 сентября в Узгенском районе Ошской области был убит сторонник политобъединения. Известно, что он скончался от ножевого ранения.

«У нас есть обеспокоенность из-за того, что данное деяние не будет квалифицировано должным образом и всего лишь преподнесено компетентными госорганами, как бытовое преступление», — пишет Туржанов.

Кроме этого, представитель «Республики» заявил о том, что с начала агитации были зафиксированы «систематические» случаи морального и физического давления на сторонников партии. По словам Туржанова, начальник штаба «Республики» по Панфиловскому району подвергся открытому давлению со стороны политпартии «Мекеним Кыргызстан».

«В селе Алыш Нарынской области был избит ещё один агитатор партии “Республика”. Со слов пострадавшего, он был избит представителем партии “Мекеним Кыргызстан”, и сразу госпитализирован», — сообщает представитель партии.

По его данным, по этому факту было начато досудебное производство по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса. Также Туржанов пишет, что сейчас партия «Биримдик» и правоохранительные органы давят на сторонника «Республики» в селе Эмгек-Талаа той же Нарынской области.

«В связи с вопиющими вышеупомянутыми случаями, настоятельно требуем от правоохранительных органов всестороннего и объективного расследования, Генеральную прокуратур взять под особый контроль ход следствия, а ЦИК принять меры, предусмотренные законом. Кроме того, политических оппонентов взываем к законности и призываем отказаться от применения насилия!» — пишет представитель «Республики».

Как ответ на это заявление, от партии «Мекеним Кыргызстан» выслали «Клоопу» обращение на фейсбуке. В нем партия пишет, что «политоппоненты сделали ее мишенью своих нападок», потому что «Мекеним Кыргызстан» «сильнее».

«Но, мы шли своим путем, стараясь не ввязываться в эти бесполезные склоки. Нас били, в прямом и переносном смысле, а мы призывали к миру. На нас пытались приклеивать ярлыки и обливать грязью, но она к нам не прилипала. Мы честно боролись, не обращая внимание на всю эту информационную суету. Потому что, знаем, что стараются укусить обычно того, кто сильнее», — считают в партии.

Также «Мекеним Кыргызстан» поблагодарила своих оппонентов за «фейки и черный пиар», который сделал партию еще популярнее.

Представители политобъединения «Биримдик» пока не дали оперативных комментариев данному заявлению.

«Это была ссора пьяных людей»

Пресс-секретарь Ошского ГУВД Жениш Аширбаев рассказал «Азаттыку», что «поножовщина, закончившаяся смертью человека в Узгене», не связана с выборами. По данным правоохранительных органов, примерно в 22:00 ночи 29 сентября двое людей в состоянии алкогольного опьянения повздорили из-за старых пререканий.

«Пока те, кто находился рядом, разняли их, он несколько раз уколол его острым предметом. Раненный человек скончался вскоре после того, как был доставлен в больницу. По данному делу начато досудебное производство по статье “Убийство” Уголовного кодекса. Подозреваемый в убийстве был задержан и водворен во временный изолятор», — сообщает пресс-секретарь ГУВД.

По словам Аширбаева, этот случай не связан с выборами, так как подозреваемый в убийстве не имеет отношения ни к какой партии. А покойный сдал в аренду агитаторам партии «Республика» свою автомашину марки «Портер».

Милиционеры Нарынского района так же сослались на ссору во время празднества по избиению агитатора «Республики», о котором упоминал Туржанов. Только там сторонники «Мекеним Кыргызстана» и «Республики» поссорились во время тоя.

Давление со стороны «Мекеним Кыргызстан»

О давлении со стороны партии «Мекеним Кыргызстан» сообщали ранее и представители других партий. Первоначальный основатель «Мекеним Кыргызстан», а позже лидер «Ыйман Нуру», тоже участвующей в выборах, Айбек Осмонов сначала заявил о давлении на него, а позже вышел с предвыборной гонки.

Чуть позже сторонники «Ыйман Нуру» уточнили, что на них давил некто, кто «рулит таможней» — Раим Матраимов, которого связывают с партией «Мекеним Кыргызстан».

Также ранее в Араванском районе Ошской области произошла массовая драка между сторонниками партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». В результате столкновения пострадали 13 человек — столько же подозреваются в разжигании конфликта. Тогда главу Араванского РОВД сняли с должности за «ненадлежащее обеспечения общественного порядка».